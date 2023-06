Elecciones 2023: La UCA revela quiénes tienen "la lapicera"

El informe, entre otros salientes detalles, se interroga de manera cuasi retórica para responder eso que todos de alguna manera sabemos, pero que no queremos asumir como una realidad determinante de los resultados de las elecciones presidenciales 2023, en ciernes. Hay una crisis de "sensibilidad social" que ha hecho que naturalicemos el todo y la nada, eximiéndonos ello de enrostrar aquello con lo que la realidad nos interpela. "El pez no se moja", dice el viejo adagio, pero, ¿Por qué no nos hacemos carne de ello?