El Congreso busca poner límites a los trolls y piden cárcel: "Hay que ponerle un freno a lo dañino"

Cualquiera que haga un breve repaso por las principales redes sociales o aplicaciones de mensajería, puede dar fe de la cantidad de información y publicaciones que circulan por segundo, sobre todo en la Argentina, un país que nunca descansa y que no deja de sorprender. Sin embargo, lo difícil es confirmar la veracidad de lo que circula, qué sí y que no es real y no un invento generado con inteligencia artificial.