Piquetes por el gasoil: el reclamo llega al Obelisco

En detalle, y según comunicaron, las provincias y localidades afectadas por distintos bloqueos serán las siguientes:

Buenos Aires (Bahía Blanca, Quequén, Pigüé, Tres Arroyos, Dolores, Lobería, Coronel Suárez, Tandil, Balcarce, Oriente, Darregueira, Sáenz Peña y San Nicolás), Entre Ríos (Concordia, La Paz y Gualeguaychú), todos los puertos de Rosario, la Ruta 11, Santa Fe (Timbúes y Rufino), Chaco (Charata, Las Breñas, San Lorenzo Norte, Nelson y Esperanza), Santiago del Estero (Quimili), Salta (Las Lajitas), Córdoba ( Río Primero, Sinsacate, Obispo Trejo, Río Cuarto y Jesús María), Corrientes (Mercedes), Neuquén y Río Negro.

Cabe destacar que la semana pasada ya fracasó la reunión entre el Gobierno y los transportistas. Según se conoció, las entidades del transporte no asistieron al encuentro pactado porque alertaron que no iban a estar los funcionario que habían prometido su presencia. En concreto: no estaban los ministros con poder de decisión (de Economía y de Transporte) ni el Secretario de Energía que se habían comprometido a estar en la reunión.

En la reunión los esperaban la subsecretaria de Transporte Automotor de la Nación, Laura Labat, y el director de Transporte de Carga de la Nación, Juan Manual Escudero. Sin embargo, los transportistas aseguraron que no tienen poder de decisión.