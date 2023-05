Periodista de Corrientes asesinada: Qué casos investigaba

Según sostuvo Blanco, ella replicó dicha noticia en sus redes tras el traslado del comisario a Curuzú Cuatiá y deslizó: "Yo dije espero que acá no venga a abusar del personal. La denuncia es porque yo hablé de algo que pasó pero yo quiero saber porque me manda a mi sola la carta documento y no al resto de los colegas".

Además, la letrada Silvia Casarrubia, compartió audios que le mandó la periodista donde aseguraba: "Lo único de lo que yo hablé es del fiscal, de lo que sucedió y de la policía, del comisario y del maltrato. Al final todos los comisarios corruptos, violadores, acosadores. Me decepcionó y yo pensé que este era un buen comisario".

https://twitter.com/Casarrubia/status/1660345645360721921 Subo de nuevo audios de WhatsApp de Griselda Blanco, periodista q habría sido asesinada en Curuzu Cuatiá Corrientes.

Los grave con el cel.

Está detenida su pareja o ex Armando JARA también periodista.

Que investiguen.

Pero también tengan en cuenta sus denuncias y miedos pic.twitter.com/KYPfEJqG23 — Silvia A.Casarrubia (@Casarrubia) May 21, 2023

Sin embargo, la de Blanco no es la única acusación pública. El periodista Miguel Mandato sostuvo: "En Corrientes no sólo tenemos que cuidarnos de la inseguridad sino que además tenemos que cuidarnos de algunos policías. Se sabe en Corrientes que un sector de la policía está ligado a la protección del narcotráfico".

Durante la entrevista, Blanco intervino y aseguró: "No son todos los policías que son corruptos. Uno al llamar la atención obviamente que van a tomar represalias, te trasladan, te suspenden, entonces muchos por miedo se llaman a silencio".

" Yo vengo siendo perseguida desde que estoy trabajando en esto, porque la gente denuncia y yo le cedo el espacio", aseguró Blanco. " Un día cuando yo hice viral de un chico que le tiraron con balas de goma me llegaron de parte de la fiscal (que no es quien está a cargo de la causa actualmente) 3 o 4 camionetas diciendo que borre eso que yo ensuciaba la institución. Hace rato que me vienen persiguiendo por eso me preocupé cuando recibí esta carta documento y dije si yo no hago algo me van a querer detener", expresó.

Su hijo a su vez, según publicó Clarín confirmó que su madre le había pedido que contacten a la abogada Silvia Casarrubia en caso de que le pasara "algo" y lo vinculó con la cobertura que hizo Blanco sobre supuestos abusos en la Policía de la provincia.

"De esta persona (un comisario denunciado por presuntos abusos) recibió amenazas para que no hablara, que no dijera nada", aseguró su hijo según publicó Clarín.

https://twitter.com/AnonimoCuru/status/1660454442255130629 GRISELDA BLANCO NO SE SUICIDÓ, A ELLA LA ASESINARON PARA CALLARLA.

Vamos curuzu, ahora más unidos que nunca. No podemos seguir permitiendo que gente poderosa siga matando a los nuestros.

Ella era la única que decía las cosas sin pelos en la lengua y sin importar quienes sean pic.twitter.com/Msu5S66aQu — Curuzú Cuatiá (@AnonimoCuru) May 22, 2023

La denuncia contra el Hospital civil de Curuzú Cuatiá

"Hubo personas que vinieron al hospital público y fallecieron", aseguró Blanco en la entrevista con Mandato. La periodista había hecho una publicación en referencia al caso de Débora Serrano, en la que denunciaba que su amiga había sufrido mala praxis en el Hospital Civil Fernando Irastroza de Curuzú Cuatiá.

“Justicia por Débora Serrano. Murió en el hospital civil de Curuzú Cuatiá por mala praxis, los culpables que vayan presos, inclusive los directores del hospital. Juntos, unidos, todo el pueblo en busca de justicia y haremos una protesta fuera del hospital de la muerte. Si te sumas, comunícate. Todos por Débora Serrano”, fue la última publicación que realizó.

image.png

Más contenido en Urgente24:

Bariloche: Locura por precios en el Cerro Catedral (+200%)

Asesinan a periodista en Corrientes: El poder también en la mira

El lugar arenoso de Venezuela que impresionó a la NASA

La playa con árboles elegida entre las mejores del mundo

Google eliminará tu cuenta de gmail si no haces esto