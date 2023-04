Policía, sindicatos, crimen e impunidad en La Matanza

O un efectivo policial por ómnibus que circule en los horarios críticos;

O una redada importante en los barrios y presencia policial en los recorridos de los ómnibus.

la matanza mapa.jpg La Matanza, territorio de Fernando Espinoza (y Cristina Fernández de Kirchner).

Es importante aclararlo porque ahora disponen que sea la Gendarmería Nacional la que cubra espacios en La Matanza pero nada va a cambiar si se omiten las cuestiones claves de una política de seguridad ciudadana. Gendarmería estará un tiempo, puro maquillaje, y luego se marchará o porque sus servicios son requeridos en otra emergencia o porque tiene que ocuparse de su verdadera tarea en territorio nacional. Pero los vecinos permanecerán en La Matanza. Es importante aclararlo porque ahora disponen que sea la Gendarmería Nacional la que cubra espacios en La Matanza pero nada va a cambiar si se omiten las cuestiones claves de una política de seguridad ciudadana. Gendarmería estará un tiempo, puro maquillaje, y luego se marchará o porque sus servicios son requeridos en otra emergencia o porque tiene que ocuparse de su verdadera tarea en territorio nacional. Pero los vecinos permanecerán en La Matanza.

Pero si nada de esto sucede, es obvio que la delincuencia aparecerá porque el crimen existe y se encuentra 'cebado', no por la pobreza sino porque la Ley y el Orden han perdido la batalla cultural. La impunidad existe y por eso hay crimen.

Ante las amenazas de los choferes de suspender el servicio, la Policía reforzó la seguridad en algunos puntos fijos de las barriadas de Gregorio de Laferrere, pero, por ejemplo, no en en la crítica zona de La Loma.

Entonces, siguiendo con los ejemplos, si está identificada La Loma como 'semáforo rojo', ¿por qué no se avanza sobre La Loma tal como si fuese una favela de Río de Janeiro? Por supuesto que son medidas extremas pero imprescindibles para dar señales de fortaleza del Sistema y sus instituciones.

También es cierto: donde los imbéciles opinan que no conviene utilizar pistolas de shock eléctrico (Tester), es complicado consensuar procedimientos invasivos de zonas con delincuentes pero ¿quién dijo que debe consensuarse eso?

Es cierto que estas decisiones no corresponden a los jefes policiales pero son las que debería considerar el ministro Sergio Berni, en vez de andar victimizándose porque le dieron una golpiza por irresponsable: un ministro de Seguridad no puede exponerse de esa manera.

Berni espectador del crimen o relator de la delincuencia es un modelo que sorprendía en 2019 pero hoy ya es obsoleto. Berni 2023 está antiguo y hasta provoca ausencia de autoridad, algo que nunca puede suceder con un ministro de Seguridad.

sergio berni.webp

El lugar

El barrio Vernazza, donde sucedió el crimen, es conocido por la planta de Manaos, que produce bebidas gaseosas y refrescos. ¿Cómo hace Manaos para garantizar su seguridad? Si el Estado no es eficiente, habría que recurrir a los privados: es la historia de la humanidad.

Tiene una calle principal -Bernardino Escribano- y la Ruta Nacional 3, en teoría una zona residencial. No es muy complicado circunscribir la ruta del autotransporte a las zonas comerciales y vigilarlas, si es que la escasez de recursos policiales obliga a limitar la tarea.

Sin embargo, además, en el barrio desde hace 2 años ha ocurrido actividad ilegal que no ha recibido la atención necesaria, a partir de la toma de tierras a la altura del Kilómetro 41.700, y otros.

En forma simultánea, quizás, los vecinos hablan de la droga, los dealers y los consumidores. Pero sus problemas comenzaron antes, con 'las caras extrañas' de los okupas, y otra vez: no hay seguimiento policial de la situación, no hay información preventiva, no hay una investigación criminal. Todo siempre sucede después de una tragedia.

https://twitter.com/indignadoxd/status/1642999316062040064 Subí el volumen y escucha lo que dijo esta señora:” La Matanza tierra de chorros y transas… La Carlotto, Cristina, Aníbal, las drogas” RT hasta el infinito. pic.twitter.com/gW6emVlfj1 — INDIGNADO (@indignadoxd) April 3, 2023

https://twitter.com/Inforbanodiario/status/1643911422542487552 #LaMatanza #GonzalezCatan



Se iba al colegio y como no tenía celular le robaron lo único que tenía, las zapatillas... pic.twitter.com/yb1k4SwLdW — Inforbano (@Inforbanodiario) April 6, 2023

El sindicato

Por último, no puede ser que los choferes le indiquen a la Policía dónde debe reforzar la seguridad. Eso es ridículo y habla pésimo de la Policía bonaerense, en particular de la matancera.

En el caso de Almafuerte Empresa de Transporte, con base en Isidro Casanova, es una compañía tradicional, fundada en 1940 y que tiene la concesión de 2 lineas comunales (622 y 628) y 4 lineas provinciales (218, 284, 325 y 378).

En Almafuerte hay una presencia de la agrupación Lista Azul, oposición interna del gremio Unión Tranviarios Automotor (UTA), atrincherada en las 80 líneas de la empresa DOTA, en un escenario en el que el Ministerio de Trabajo, además, ha perdido toda autoridad para ordenar.

Son tiempos imbéciles: en el sepelio de Augusto Timoteo Vandor, Rubens San Sebastián, quien era secretario de Trabajo porque no había Ministerio, resolvió la interna de la UOM (que era la Unión Obrera Metalúrgica de 1969, no el gremio pasado de moda de 2023), ¿cómo nadie puede resolver lo de la UTA? Son tiempos imbéciles: en el sepelio de Augusto Timoteo Vandor, Rubens San Sebastián, quien era secretario de Trabajo porque no había Ministerio, resolvió la interna de la UOM (que era la Unión Obrera Metalúrgica de 1969, no el gremio pasado de moda de 2023), ¿cómo nadie puede resolver lo de la UTA?

Choferes Unidos es una agrupación interna de la UTA pero ni siquiera tiene el statu-quo jurídico de los metrodelegados del Subterráneos de Buenos Aires (Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro), otra demostración de que la UTA está al garete, y el Ministerio de Trabajo... no existe.

https://twitter.com/luisrodriguezrm/status/1642935591565246472 Dicen en C5N que están haciendo "uso político" con la muerte del colectivero en La Matanza. pic.twitter.com/WkeeEfGXG0 — Luis Rodríguez (@luisrodriguezrm) April 3, 2023

