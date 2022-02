Patricia Bullrich rechaza el "coqueteo" con un gobernador PJ

Para estos últimos, el desembarco hipotético de Juan Schiaretti al cuadro opositor no sería más que el fin de sus sueños de gestión (Juez pretende ser gobernador, y De Loredo no ve con malos ojos una intendencia en la ciudad de Córdoba). Y esos deseos no pasan desapercibidos bajo el ala de Patricia Bullrich, quien encontró en ambos dirigentes una fórmula ganadora.

“Estamos trabajando para armar la Mesa de JxC en Córdoba porque es hora de que en la provincia haya un cambio. Más de 20 años del mismo gobierno es mucho tiempo”, explicó la ex ministra. De esa forma, apuntó explícitamente contra la gestión de Juan Schiaretti, quien hace poco tiempo obtuvo una ayuda importante del macrismo para hacer frente al 2022.

Bullrich-Juez.jpeg Patricia Bullrich no quiere incluir a Juan Schiaretti en JxC.

“En este momento, en Córdoba nosotros queremos un cambio y se lo digo taxativamente. El peronismo ha estado demasiado tiempo en el poder en Córdoba y queremos un cambio, por lo que habría que invertir los términos de qué fuerza suma integrantes. Juntos por el Cambio debe tener una propuesta atractiva para mejorar Córdoba”, señaló. Con estas declaraciones, Patricia Bullrich rechazó la posibilidad de que Juan Schiaretti sume su granito de arena peronista a la oposición a pesar de estar fuertemente peleado con el Gobierno nacional.

“La apuesta no es mezclarnos ahora: podrá venir a nuestro espacio algún intendente, pero el objetivo es ganarle al peronismo, queremos ser una alternativa. Hay que mostrarle a la sociedad por qué creemos nosotros que Córdoba puede dar más de lo que ha dado y porque 20 años en el poder burocratizan las gestiones y llega un momento en el que se hacen necesarios los cambios”, concluyó. Ahora quedará por verse qué versión de Juntos por el Cambio se impone en el futuro.

En caso de que la apuesta de la ex ministra de Macri vuelva a ganar, el peronismo cordobés seguirá ocupando el lugar que vino teniendo hasta ahora. Pero de no ser así, esa realidad podría cambiar.