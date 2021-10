Omar Perotti asegura que "dio la cara"... pero no alcanza

pablo javkin marcha.jpeg Omar Perotti y Pablo Javkin fueron escrachados en la marcha, pero este último intentó dialogar.

Omar Perotti se refirió a su aparición en el Monumento y dijo: "Toda mi vida he hecho política poniendo la cara y asumiendo cada situación. Sabíamos perfectamente junto al intendente (Pablo Javkin) dónde íbamos. Sabíamos que hay un nivel de reclamo, pero teníamos un compromiso con la familia y fue lo que honramos. Todo lo que pudiera pasar no era nada que no supusiéramos".

Respecto a su aparición junto a Pablo Javkin, con quien tiene buena relación pero que pertenece a otro espacio político, el gobernador expresó: "Lo que quedó en claro es que fuimos juntos porque la política tiene que dar señales de esta tarea. Es juntos como se sale, es juntos como podemos mostrarle a una familia que queremos que se llegue a fondo, que no hay uno que quiere y el otro que no, o que uno quiere más que el otro. Los dos queremos lo mismo y esa familia tenía que sentir esto".

"Hay momentos en los que estamos tratando de que surja algo nuevo y diferente, donde todos sepan que la política en conjunto quiere hacer cosas diferentes. Por eso esto es un mensaje de lo que hicimos en la marcha, de lo que estamos totalmente convencidos. Ojalá haya servido un poquito para que la familia esté un poquito mejor", finalizó Omar Perotti.

El gobernador pareciera no entender que dar la cara no es suficiente para los ciudadanos que hace años reclaman políticas de estado serias y claras para combatir la inseguridad y la narcoviolencia que se llevan vidas todos los días en Rosario.

Pablo Javkin, por su parte, aseguró que fue a la marcha porque no tuvo "ninguna duda de que era lo correcto". "Tuvimos una conversación con la familia y hubo una expresión pública a familia convocando a todo el arco político e invitando expresamente al gobernador y al intendente con sus gabinetes, la respuesta fue que sí y que si ese era el pedido, íbamos a estar", remarcó.

Respecto a los escraches y agresiones que sufrieron junto a Omar Perotti, el intente de Rosario admitió "el genuino reclamo de los vecinos". Pero el intendente consideró que "la prioridad fue la convocatoria de la familia de Justicia por Joaquín y ese era el reclamo fundamental a acompañar".