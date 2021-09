"Oíme Florencio, estuve pensando: vas para gobernador y no a las PASO como presidente", le dice la entonces presidenta (la recreación la hace una imitadora de Cristina Kirchner), según el diálogo del spot. "Cristina, me diste tu palabra", responde Randazzo, ante lo cual ella replica: "me importa un c...(pip) la palabra. Si vas como gobernador, ganás".

Al ser consultado sobre el spot que se hizo viral, Florencio Randazzo aseguró que "esa reunión existió" pero que "el resto es una parodia". Y resaltó que lo importante del mensaje es que cumplió con "su palabra" ya que su objetivo no era "ser el candidato de Cristina".

Repercusiones del nuevo spot de Florencio Randazzo

En Twitter se habló mucho de este nuevo spot de Florencio Randazzo -al fin y al cabo, eso es lo que más le interesa a los publicistas, que se hable del candidato-, y hubo críticas y memes.

En particular, se le han cuestionado los gestos que hace cuando habla con su madre ("¿esas caras haces cuando hablás con tu mamá? ¿tan pesada te cae?" ) y que critique al kirchnerismo como si no hubiera formado parte del Gobierno de Cristina Kirchner. Pero, sobre todo, que hable de los argentinos como un "pueblo de pelo...".

Por supuesto no faltaron los memes con muchas comparaciones con Los Simpsons:

https://twitter.com/EzequielSalasOk/status/1433473862994468867 Digan si Florencio Randazzo no da a profesor Skinner pic.twitter.com/DXHXxuqfZl — El Chiki Salas (@EzequielSalasOk) September 2, 2021

https://twitter.com/Romyk81/status/1433456283324190737 Randazzo: Mamá, mamá… la gente no me vota… pic.twitter.com/O7Ml6hm1No — RomyK (@Romyk81) September 2, 2021

https://twitter.com/MagdaaIglesias/status/1433488643490992130 El de los spots de Randazzo pic.twitter.com/LriUe4177q — Magda (@MagdaaIglesias) September 2, 2021

https://twitter.com/SrVergara80/status/1433484033237913605 Esas caras haces cuando te llama tu mamá? Tan pesada te cae? Que mal ejemplo. — Rafa y nada mas (@SrVergara80) September 2, 2021

https://twitter.com/toralesfede2/status/1433486956734959622 Haciendo un spot diciendo:-“este pueblo de pelotudos”?

No es la manera señor Randazzo, trata de llegar al pueblo de una manera equivocada, encima metiendo a su madre en el medio.

Le deseo lo mejor pero no creo que le vaya bien lamentablemente para usted. https://t.co/LP0fQdopOV — fede Torales (@toralesfede2) September 2, 2021

https://twitter.com/Tasi_123/status/1433488573010006023 Yo ya no entiendo ¿Randazzo se volvió así mismo un candidato de consumo irónico? ¿Es un sketch? ¿Es una joda para levantar el rating de Showmatch? https://t.co/XOkW7eWaWg — Doug Judy (@Tasi_123) September 2, 2021

https://twitter.com/ferosoriano/status/1433416838818500612 El que le guionó a Randazzo la línea donde su mamá Gladys dice que este es un pueblo de pelotudos es un enemigo infiltrado, ¿no? — Fernando Soriano (@ferosoriano) September 2, 2021