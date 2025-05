No es candidato pero en CABA, Javier Milei va a las urnas en 48 horas (y arriesga mucho)

Ya hay veda (teórica) en Ciudad de Buenos Aires -aunque siempre hay formas de vulnerarla, en particular cuando Internet no tiene fronteras- y el dato no es menor porque muchos votos se definen en las 48 horas antes del sufragio aunque, quizás, muchos más se definan 24 horas antes. Jorge Macri desdobló el comicio porque quería diferenciar la votación de cargos nacionales del sufragio local. Cuando Horacio Rodríguez Larreta inició su proselitismo también planteó una elección local. Y Leandro Santoro tampoco se propuso una elección nacional porque eso involucraría a los K, que él sabe que son 'piantavotos' en CABA. Pero La Libertad Avanza nunca se interesó en un comicio porteño, en parte porque Javier Milei es el estandarte ya que Patricia Bullrich decidió no participar como candidata -con Karina Milei en escena, mejor que se haga cargo 'el Javo', aconseja la intuición- y hubo que improvisar candidato a Manuel Adorni, quien se niega a perder su presencia en Casa Rosada. Pero LLA ha logrado nacionalizar la campaña. Si gana, será bueno para Milei y su economía. Si pierde, tendrá que remar en dulce de leche. Para LLA, según sus dichos, ganar es obtener más sufragios que el PRO porque es la competencia que le importa y que trasciende a la Legislatura porteña. El resultado es esperado por referentes del PRO en Provincia de Buenos Aires. Bienvenidos al VIVO del viernes 16/05/2025: