Monumento a Roca: El municipio apelará el freno judicial

La medida cautelar del juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bariloche se emitió al aceptar un amparo colectivo impulsado por el abogado local Pablo González.

Gustavo Genusso. El intendente de Bariloche dijo que apelará la decisión de Justicia de impedir el traslado del monumento a Julio Argentino Roca del Centro Cívico de la ciudad turística.

Cuestionó además que "no tiene fundamentos sino que dice que quiere un plan vial. No sé qué tiene que ver, por eso digo que ahí sí es una cuestión ideológica, si no me gusta como está el tránsito, no te dejo mover a Roca".

Corsiglia en su fallo dijo que hay temas "más relevantes que en pensar en el traslado de un monumento" y enumeró en este punto la emergencia vial y de circulación que vive la ciudad.

Reiteró "no quiero que esto sea una guerra, si no quieren que lo hagamos, no lo haremos", insistió Gennuso quien además cuestionó que se formó una "grieta" con opiniones contrarias y demasiada opinión de personalidades de afuera de Bariloche.

Consultado por un eventual llamado a plebiscito, como propusieron algunos dirigentes políticos, dijo no tener en claro que sea una solución y señaló que "con la Justicia en el medio es difícil hacer un plebiscito ahora".

