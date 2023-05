Minería y túnel Agua Negra promesas en San Juan

larreta_2.webp En campaña Rodríguez Larreta caminó la capital sanjuanina

Lugar para el turismo

En cuanto al turismo, consideró mejorar la conectividad de la provincia con otros destinos del país, a través de una sumatoria de rutas aéreas. "No tengo dudas de que San Juan va a ser uno de los motores de la recuperación de la Argentina", agregó.

"Nunca la Argentina fue tan unitaria como esta, después de 16 de los últimos 20 años gobernados por el kirchnerismo, lo que viene haciendo es concentrar todos los recursos en el gobierno nacional. El desafío cuando yo sea Presidente es que vamos a volver a ser un país federal". Sumo el jefe de Gobierno.

En ese orden remarcó. "Vamos a cumplir con lo que dice la última reforma constitucional que es rediscutir la Ley de Coparticipación, para que las provincias como San Juan tengan el acceso a los recursos y los sanjuaninos sean los que decidan en qué se usan esos recursos",

El dirigente porteño se mostró preocupado por los datos de la calidad educativa en la provincia y sostuvo que “el gobierno kirchnerista local no le pone prioridad a la educación”. “Para mi la educación es prioridad. En la Ciudad de Buenos Aires no sólo no tenemos paros sino que tenemos 192 días de clases. Empezamos las clases a fin de febrero y los chicos que tienen previas van los sábados”, ejemplificó.

