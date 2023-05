La peor noticia que pudo haber recibido Vaca Muerta en años

Travis Stice, CEO de Diamondback Energy, confía que se trata de una: "deflación de costos”

Por otro lado, proveedores de servicios para yacimientos petrolíferos, como Halliburton, están retrocediendo y optando por almacenar equipos en lugar de reducir sus tarifas. Halliburton y el gigante de los campos petroleros, SLB, han sido algunas de las acciones de energía con peor desempeño en el índice S&P 500 este año.

Los ejecutivos de EOG Resources, uno de los perforadores de esquisto más observado, informaron que las presiones inflacionarias están disminuyendo. El presidente Billy Helms Jr. dijo en una conferencia telefónica que espera que:

Los costos sigan disminuyendo para el próximo año Los costos sigan disminuyendo para el próximo año

Esto está obligando a que los ejecutivos de los servicios petroleros deban decidir si mantener los precios u ofrecer descuentos para retener a los clientes y mantener su participación en el mercado.

Situación en Vaca Muerta

Seamos claros, no es sorprendente que haya mucho interés en Vaca Muerta, no solo por su potencial energético, sino también por el papel que puede desempeñar en la lucha del Gobierno Nacional por recuperar las reservas de petróleo. Por lo tanto, no es sorprendente que la producción continúe creciendo año tras año y rompa récords.

Según los últimos datos publicados por la Secretaría de Energía de la Nación, en los primeros 3 meses del año se produjeron 8.935.619 m3 de crudo en todo el país, lo que representa un aumento del 11,4% con respecto al volumen extraído en el mismo período del año pasado. Este resultado también fue el mejor para ese período en los últimos 14 años.

Hay que remontarse a 2008 para encontrar un volumen de crudo superior, en ese caso apenas por encima de los 9 millones de m3. Hay que remontarse a 2008 para encontrar un volumen de crudo superior, en ese caso apenas por encima de los 9 millones de m3.

Según las estadísticas oficiales, la producción de crudo en Neuquén alcanzó su máximo histórico para ese período en el primer trimestre, con 4.520.913 m3 extraídos. Con este volumen, la provincia que explota Vaca Muerta logró un crecimiento del 27,4% en comparación con el año anterior y representó el 50% de la producción total nacional.

Aunque en el caso de Chubut, la producción de crudo cerró el primer trimestre del año con una leve caída del 0,1% en comparación al año anterior. Por su parte, Santa Cruz y Mendoza registraron caídas del 1,7% y 1,3%, respectivamente, mientras que Río Negro tuvo una caída del 5,5% en su extracción de crudo en el mismo período.

Más contenido en Urgente24

Alberto, sin candidato propio y con las PASO en revisión

La nota de Clarín que enfureció a CFK y la hizo reaccionar

Desespera el Gobierno por mostrar optimismo: "2024 será muy buen año"

Cristina Kirchner caliente: "Si hay PASO, me presento yo"