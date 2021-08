Memorándum con Irán: Rechazan el pedido para cerrar la causa

Los acusados pidieron la nulidad del fallo que implicó la reapertura de la causa iniciada por la denuncia de Alberto Nisman, por las visitas de los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos a la Quinta de Olivos y a la Casa Rosada durante el gobierno de Mauricio Macri. Los acusados pidieron la nulidad de la causa y sus sobreseimientos por temor de parcialidad y por inexistencia de delito.

Las querellas privadas que representan a un grupo de familiares de víctimas del atentado y a la DAIA plantearon que la audiencias orales que se encuentran en curso eran nulas, y para no convalidarlas, no se presentaron a ninguna.

Fuentes judiciales indicaron que, por haberse ausentado, se cayó su acusación. No obstante, uno de los abogados que representa a los familiares presentará en el TOF 8 un escrito señalando que Carlos Beraldi y Gregorio Dalbón -abogados de Cristina Kirchner- visitaron la Quinta de Olivos, tal como plantean los acusados sobre las visitas de Hornos y Borinsky para argumentar su temor por parcialidad.

cristina-kirchner-audiencia-memorandum.jpg Cristina Kirchner durante la audiencia por la causa por el Memorándum con Irán.

Si el fiscal se pronunciaba a favor de los planteos, no habría acusación y el caso no llegaría al juicio oral

En las audiencias anteriores ya hablaron ante los jueces -vía Zoom- la vicepresidenta, el senador Oscar Parrilli, el procurador del Tesoro, Carlos Zannini; el secretario de Justicia, Juan Martín Mena; el ministro bonaerense Andrés Larroque y la exprocuradora del Tesoro Angelina Abbona. También lo hicieron el dirigente piquetero Luis D’Elía, el exvicecanciller Eduardo Zuaín y los defensores de Jorge Khalil y Fernando Esteche.