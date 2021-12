Entre otras impugnaciones, Lanusse sostuvo que hay 48 párrafos textuales que se repiten en el llamado a indagatoria y en el procesamiento.

"Ello así, por carecer esa decisión de debida fundamentación" y "el magistrado que expone su parcialidad, falta de independencia y prejuzgamiento en perjuicio de Mauricio Macri", sostiene la apelación.

La defensa incluso sostiene que el fallo de Bava parece haber sido escrito por otra persona al utilizar la expresión "ghostwriter".

“Es tan brutal lo escrito que a veces no deja de retumbar en mi cabeza la inquietud de si detrás de todo esto puede existir un inaceptable ghostwriter. Pero resulta tan repulsiva y estremecedora la barbaridad que se conjetura y que no se detiene en exponer infundadamente en la resolución que impugno, que aquella duda no necesita siquiera, de momento, ser develada. Eso sí, clama por su urgente e inmediata corrección para volver a colocar a la búsqueda de la verdad en el fiel de su balanza destruido por la parcialidad y ausencia de independencia del Sr. Juez Dr. Martín Bava”, expresan en el escrito.

El escrito sostiene que Bava "viola los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad, mínima injerencia; por aniquilar el estado de inocencia” ante “una pena anticipada por su trascendencia y afectación".

También criticó la decisión de restringir la salida del país de Macri, al respecto la réplica sostiene que aquello fue "sin motivo ni fundamentación alguna ni plausible la libertad ambulatoria, de circulación y de salir del país, afectándose con todo eso el pleno ejercicio de los derechos políticos que como líder de la principal fuerza de oposición despliega a nivel nacional e internacional el Sr. Mauricio Macri”.

Al momento de justificar el rechazo al procesamiento dictado, la defensa del ex mandatario en primer lugar dijo que la resolución del juez "carece de novedad, por ser una reiteración de lo que ya nos había anticipado el Juez subrogante en su decisión del 1° de octubre de 2021 -lo que nos llevó a recusarlo por temor fundado de parcialidad y prejuzgamiento”. Entonces, en un cuadro, comparó 48 párrafos que se repiten textuales en ambas resoluciones que se suponían, correspondían a instancias diferentes.

En este sentido, se indicó que la resolución cuestionada “continúa deambulando en reiteradas citas de aquel primer fallo del 1 de octubre de 2021, donde se convocó a declaración indagatoria a mi ahijado procesal y a partir de las cuales dijimos que nos encontrábamos en presencia de un juez parcial y que había prejuzgado en perjuicio" de Macri. Se volvió a sostener que ese "temor fundado, objetivo y demostrado, se ve hoy patentizado".

Lanusse insistió en que el procesamiento dictado por Bava "carece de argumentación" y dijo que la misma "es aparente, segmentada, tergiversada, arbitraria, ideológica, producto de la parcialidad, ausencia de independencia, prejuzgamiento y compromiso personal, cognitivo, emocional y prejuicio del Sr. Juez Dr. Martín Bava con respecto al caso concreto".