“Esta causa se hace en base a una denuncia de un video grabado ilegalmente en el que hasta ahora no se pudo aportar orden judicial", lanzó María Eugenia Vidal. Y sostuvo que esa filmación " sin orden judicial no puede ser admitido como prueba”. "Solo vemos tres minutos editados de una reunión que duró más de una hora, me gustaría ver el video completo", dijo.

En ese sentido, la diputada manifestó que “las autoridades de la AFI tendrán que dar sus explicaciones. Pero que los ministros de mi gobierno hayan ido a la Casa Rosada o a la AFI no los convierte en delincuentes. Cada uno tendrá que explicar el objeto y el motivo de las reuniones”.

Por último, ratificó que “esa reunión no tenía ninguna razón para ser grabada. Acá no hay ningún modus operandi de persecución al gremialismo, esta causa tiene intencionalidad política. No tomé la decisión de perseguir a nadie”.

Cabe recordar que este caso se inició con la denuncia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por el contenido de una filmación en la que Villegas discute con empresarios de la construcción la posibilidad de fabricar causas contra, por ejemplo, el dirigente de la UOCRA Juan Pablo 'Pata' Medina.

Dicha reunión se llevó a cabo en junio 2017, durante el mandato de María Eugenia Vidal.

A fines de diciembre pasado, la fiscal federal de La Plata Ana Russo imputó al exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas.

Luego, en enero, la fiscal le pidió al juez Ernesto Kreplak la ampliación de la investigación no sólo a quienes estaban en la reunión registrada en el video que destapó el caso, sino contra "toda persona que resultare autor/a, coautor/a, cómplice, partícipe y/o instigador/a de los hechos vinculados a los acontecimientos...".

La ex gobernadora y actual diputada podría cuadrar en ese amplio espectro, aunque el dictamen la fiscal Russo no la nombra como imputada, como sí lo hace con empresarios y exfuncionarios que participaron de la reunión.