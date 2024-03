Martín Lousteau quiso ser diferente y Milei lo chicaneó: "Perdió 12 a 1"

"Martín Lousteau, el único senador radical que votó a favor de no aplazar el tratamiento del DNU. De los 13 radicales fue el único que votó con el kirchnerismo. Perdió 12 a 1 dentro del propio partido que preside...", reza el tuit al que Javier Milei le dio like pero que fue escrito por Javier Lanari, subsecretario de Prensa de la Presidencia de la Nación.

Asimismo, hubo otro "me gusta" del Presidente en relación al debate del DNU. El tuit en cuestión describe lo siguiente: "Los que destruyeron la Argentina ahora intentan voltear, por primera vez en la historia, un DNU que otorga libertades y beneficios a la gente. Es consecuente con el daño que le hicieron al país...".

Libertarios y Bullrichtas contra Lousteau

Como si no bastara la postura del Presidente contra Martín Lousteau, quien también decidió atacar vía redes sociales al senador nacional fue el legislador de la Ciudad de Buenos Aires de LLA, Ramiro Marra.

"Al fin se le cae la careta a Lousteau y acepta que trabaja con el Kirchnerismo. No solo será recordado por la 125, sino también por oponerse a que el país se recupere y crezca", disparó.

Por otro lado, desde el PRO también dispararon contra la actitud de Martín Lousteau. Fue el diputado nacional Damián Arabia, que responde a Patricia Bullrich, quien no dudó en dar su opinión sobre la actitud del radical.

"Alberto Fernández en todo su mandato tuvo 100 DNU que nunca se trataron y ahora en los primeros 3 meses de gobierno le quieren voltear el DNU a Milei", escribió el legislador nacional.

Y concluyó: "No quieren dejar gobernar y no les interesa la gente: Ni al kirchnerismo, ni a los 'ex republicanos', nuevo furgón de cola K". Ese descargo también lo retuiteó Milei.