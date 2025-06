Mario Ishii intenta un equilibrio entre CFK y Axel Kicillof

No es fácil para un alcalde peronista bonaerense ensayar una 3ra. posición cuando La Cámpora reclama apoyar a los candidatos de CFK y los alcaldes no K tienen un enfoque diferente y están dispuestos a presentar sus propias listas y hasta su propio frente electoral. Pero Mario Ishii, jefe territorial de José C. Paz, en el 2do. cordón del Gran Buenos Aires, lo intenta con su frase " Es la hora del pueblo".