Malena Galmarini destruyó a Scioli en Twitter: Qué le dijo

Dicha afirmación desató la furia de Malena Galmarini, quien comenzó disparando: "Ay, Naniel…", y le advirtió a Scioli que "no se le puede mentir a todos todo el tiempo".

"Te van a descubrir, campeón! Con políticas para un lado o para el otro, vos siempre sos un “boom”…? El único “boom” es el brutal ajuste del que sos cómplice". Y siguió: "Cualquier cosa te viene bien con tal de seguir siendo casta. Si hay alguien que vive del Estado hace décadas sos vos! Rajaste a tus compañeros y compañeras de la Secretaría? Eran ñoquis?".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/danielscioli/status/1773705026327752900&partner=&hide_thread=false Sí, hay un boom turístico de Semana Santa. Esto es fruto de la política de cielos abiertos, mayor desregulación y competitividad aerocomercial que impulsó el Presidente @JMilei, el programa #CuotaSimple que coordinamos con los Secretarios de Industria y Comercio, el compromiso de… https://t.co/d2iaa5p6Id — Daniel Scioli (@danielscioli) March 29, 2024

Malena Galmarini contra Caputo y Nik

De todos modos, Scioli no fue el único blanco de Galmarini, sino que también decidió atender a través de sus redes sociales al ministro de Economía, Luis Caputo, y al caricaturista Nik.

Contra el ministro Caputo apuntó por la decisión del gobierno respecto del pago y aumento en los montos de los jubilados.

"No es un tema administrativo! Son personas, que trabajaron toda su vida, que necesitan sus haberes para comer! Pueden pagar sus remedios en dos cuotas administrativas? Y el alquiler? Y la luz? Y los huevitos de Pascuas para sus nietos???? Desde De la Rúa que no se pagaba la jubilación/pensión en cuotas!! Caradura! Te estás mandando una tremenda transferencia de ingresos de pobres a ricos! A la verdadera casta: tus jefes en los negociados!", escribió Galmarini.

Luego, al creador de Gaturro, quien la chicaneó por no haber llegado a la quinta de Olivos como primera dama, Malena Galmarini escribió:

"Qué pasa plagiador, no te animás a arrobarme? Sabía que eras tan mala persona como para robarte el trabajo ajeno; no creí que te daban las bolas para reírte de nuestros jubilados/as y pensionados/as que van a cobrar desdoblado después de 20 años. Se ve que para cobrar te piden muestras de sadismo explícitas. No tengo muebles, pero quise vender la colección de Gaturro de mis hijos y no tengo novedades!!! Me la comprarías vos???".