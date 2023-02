Lucio Dupuy: Las acusadas no irán al veredicto, las razones

Ahora bien, ¿con qué escusa las acusadas no asistirán al escuchar el veredicto? De acuerdo con el Código Procesal de La Pampa, las acusadas no están obligadas a presenciar el veredicto. Esto está asentado en el artículo 309, sobre la asistencia y representación del acusado, el cual indica que en caso de que la persona imputada no quiera asistir, se le permitirá la solicitud siempre y cuando quede bajo custodia en otro lugar y la audiencia continuara con el abogado defensor como representante de las mismas. En este caso, las acusadas permanecerán en el Centro de Detención de la provincia de San Luis durante la resolución.