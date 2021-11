Los peores enemigos de Rodríguez Larreta están en casa

Nuestra Zona Franca cuenta con el beneficio único de poder retornar la mercadería al territorio. Es un beneficio único, las demás no lo tienen y que debemos aprovecharlo. Hace años que nos dieron esta posibilidad debido que no tenemos un puerto y no tenemos una Ruta Nacional que nos atraviesa. Nuestra Zona Franca cuenta con el beneficio único de poder retornar la mercadería al territorio. Es un beneficio único, las demás no lo tienen y que debemos aprovecharlo. Hace años que nos dieron esta posibilidad debido que no tenemos un puerto y no tenemos una Ruta Nacional que nos atraviesa.