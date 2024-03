"Lo que más preocupa de la economía argentina es la caída de la actividad".

domingo cavallo Domingo Cavallo opinó sobre la economía argentina

Domingo Cavallo: "no hay que subir impuestos, hay que bajarlos"

“Todo lo que hace Javier Milei para reducir el gasto está muy bien y en eso tiene que perseverar, pero no me parece bien cerrar el déficit con aumento de impuestos. Yo creo que, por el contrario, hay que reducir gravámenes. Al sector privado hay que ayudarlo. Lo de ganancias fue un error quitarlo el año pasado, pero el crecimiento de las retenciones también es un error. Es bueno que no se le saque más al campo”.