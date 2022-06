Licencias por paternidad, una deuda pendiente en el Congreso

En diálogo con Urgente24, Daniel Jones, del Instituto de Masculinidades y Cambio Social, habló respecto a la lucha que diversos grupos vienen llevando a cabo sobre la extensión de las licencias por paternidad. Desde hace más de un año, un grupo de personas lanzó una Campaña Ciudadana llamada PATERNAR, que tiene como fin, entre otras cuestiones, ampliar las licencias parentales.

"Es una campaña que se organizó hace más o menos 15 meses y que la arrancamos varias organizaciones sociales, entre ellas el Instituto de Masculinidades y Cambio Social... y el año pasado hicimos una acción de visibilización del reclamo que se viralizó en redes sociales y mucha aceptación en el debate público", contó Jones.

Sin embargo, Jones contó que este año la Campaña Ciudadana PATERNAR decidió "dar un paso más", y aprovechando el envío al Congreso por parte del Ejecutivo de 'Cuidar en Igualdad', "decidimos apoyar este proyecto impulsando su tratamiento, ya que es primera vez que este tema tiene el respaldo, justamente, del Poder Ejecutivo". De todos modos, aclaró que desde las diversas organizaciones apoyan otras iniciativas y hay otros proyectos de referencia sobre licencias paternales, como por ejemplo el presentado por el diputado Itaí Hagman, que en febrero de 2021 presentó un proyecto de ley que propone que la licencia para los varones sea de 30 días, obligatoria y remunerada, proyecto que por ahora, quedó cajoneado en el Congreso.

Incluso, el último sábado la Campaña Ciudadana PATERNAR se trasladó a las afueras del Congreso Nacional. Allí plantearon la necesidad de la ampliación y extensión de los regímenes de licencias parentales en Argentina. Evento que contó con la presencia de diputados y diputadas nacionales y referentes políticos y sindicales.

“Queremos que la ampliación de las licencias parentales sea parte de un proceso más general que discuta el rol que tenemos los varones en las tareas de cuidados en nuestra sociedad... ese es un poco el marco del reclamo político”, explicó Jones a Urgente24.

Consultado sobre el por qué la dirigencia política ha dilatado durante años este tema en el Congreso, Jones consideró que "aunque no hay una oposición firme respecto a no tratar este tema, esta realidad no tiene prioridad para el tratamiento parlamentario".

"Desde la vuelta de la democracia a la actualidad ha habido más de 100 proyectos de ley enviados al Congreso para intentar modificar el sistema de licencias y no el que está vigente que es el que contempla 48 horas para los varones padres en caso del nacimiento de un hijo", reflexionó.

A su vez, consideró que el tratamiento respecto al tema se ha postergado debido al "resabio cultural" de suponer que las tareas de cuidado corresponden solo a las mujeres.

"Se considera que los varones con hijos no estamos destinados al cuidado y que eso es una tarea feminizada... incluso en Argentina, como en los países de la región, las tareas de cuidado están altamente feminizadas", sentenció.

No obstante, Jones resaltó que a través de algunos convenios colectivos, hay sectores que "han ido mejorando esta situación". Un ejemplo de ello es el de la empresa estatal de agua AySA, que consiste en la ampliación a 30 días de la licencia por nacimiento para padres y personas no gestantes, un cambio que fue reconocido en los últimos días por UNICEF por ser una de las empresas pioneras en dar este paso.

"La idea ahora es una reforma integral, no solo que contemple los contratos de trabajo que marca un piso, sino también trabajadores de la economía social, peones rurales, trabajadores de casas particulares, es decir, un proceso de reforma más amplio", explicó Jones.

En esa misma línea, Jones aclaró que la Campaña PATERNAR ha tenido "mucha receptividad", y contó que han tenido diversas reuniones con representantes, por ejemplo, del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

Por último, Jones se mostró optimista y cree que es posible que este mismo año el proyecto de ley de extensión de licencias por paternidad, se convierta en una realidad. "Yo soy optimista. No soy ingenuo y entiendo que es difícil, pero también es un poryecto que no divide tantas aguas como sucedió, por ejemplo, con el proyecto del aborto... esta discusión de las licencias para padres puede darse gracias a los avances del feminismo, y ahora los varones tomamos consciencia también de algunas desigualdades, en este caso jurídicas, que nos perjudican a la hora de involucrarnos en la crianza", cerró.