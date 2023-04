"Larreta traidor": A Macri sólo le queda el consuelo troll

image.png

Por ejemplo, María Eugenia Vidal escribió en su cuenta de Twitter: "El PRO y el JxC que le prometimos a los argentinos no es este. No hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo. Somos el cambio o no somos nada."

"Coincido con María Eugenia. Qué profunda desilusión."

"ES MUY SIMPLE: la coherencia y la convicción son los valores que defendemos. Por eso: “Está mal cambiar las reglas. Es hacer trampa”, como dijo Horacio Rodríguez Larreta. Hoy, él manipuló las reglas electorales en la ciudad de Buenos Aires a cuatro meses de las elecciones. Cuidemos el dinero de la gente. Esta decisión es un despilfarro. Nosotros seguimos por el camino de los valores. Conmigo, estas cosas no van a pasar."

Por otro lado, miembros del partido radical salieron a respaldar la decisión de Rodríguez Larreta y destacaron el uso de la boleta electrónica. Gerardo Morales escribió en su cuenta de Twitter que apoya la medida tomada por Rodríguez Larreta ya que “la boleta única electrónica beneficia a los ciudadanos de CABA, garantiza transparencia y respeta el Código Electoral ”.

Ahora las reacciones de los trolls en contra de Larreta:

"Macri expuso a Larreta. Lo vengo diciendo hace casi 3 años que Larreta es traidor y un típico cagador. Me mandaron una jauría de Twittero$ para bardearme q yo dividía y era funcional a los K. Hoy vayanse todos los Larretistas a cagar!! No lo voy a votar nunca y si es él,no voto"

"Terminada la traición de Larreta al Pro, se viene la de Morales a la UCR, va como vice a Larreta y así logran que "Larreta presidente" vaya en boletas del Pro y la UCR de gobernadores y jefe de CABA. Única salida que el Pro vaya con un solo candidato a presidente: Bullrich."

"Ahí tenés una muestra de lo traidor que es @horaciorlarreta , solo pensando en él y no en lo que le haría bien a un país. "Horacio Rodríguez Larreta anunció que habrá elecciones concurrentes con boleta única electrónica en CABA."

"Judas Larreta ! Traidor! Nunca serás Presidente! El único Líder es @mauriciomacri"

"Larreta no te voto ,sos un traidor al espacio que te vio nacer y ser jefe de gobierno."

"Lo peor del espacio, es el enemigo!! Espero que los ciudadanos de CABA sepan darle el lugar que se merece!!! Sos más de lo mismo, IMPRESENTABLE!!"

