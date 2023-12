PL Equiparar Monotributistas y Autonomos Impuesto a las Ganancias (1).pdf

Pocas chances de que avance

En teoría, y siguiendo las promesas y declaraciones de Javier Milei cuando era candidato respecto al argumento de que "los impuestos son un robo", el radicalismo presentó este proyecto con la esperanza de que tuviera altas chances de ser tratado y aprobado en Diputados y poder beneficiar así a los más de 400 mil contribuyentes inscriptos como autónomos y casi 2 millones de monotributistas, que en definitiva, también soportan una presión fiscal alta.

No obstante, recién llegado a la Casa Rosada, Javier Milei decidió, por ahora, no sólo no bajar impuestos, sino considerar la idea de que los trabajadores vuelvan a pagar Ganancias. Esta es una de sus primeras contradicciones como Presidente, debido a que en septiembre, cuando era diputado nacional, él mismo votó la Ley que eliminaba Ganancias a más de un millón de trabajadores.

Si bien ya se venía rumoreando la idea de Milei, que desde su círculo dicen que fue un pedido de los gobernadores, fue a través del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien justificó el cambio de postura del presidente Javier Milei sobre el Impuesto a las Ganancias. En ese sentido, el portavoz afirmó que el regreso del impuesto a las Ganancias será “por cortísimo plazo”.

“Milei en su calidad de diputado votó la baja de Ganancias. Jamás dejó de decir en su momento que tenía que ir acompañada por una reducción del gasto que tenía que hacerla el Ejecutivo, en línea con su pensamiento. Vuelvo a insistir, este es un paquete de emergencia y cualquier corrección al alza será de cortísimo plazo, esto es telón de lo que se viene”, dijo Adorno en los últimos días en la rueda de prensa diaria que da ante los periodistas acreditados en la Rosada.

Y agregó: “Seremos los primeros en la historia que aumentan un impuesto y en el cortísimo plazo volverán (a bajarlo). Efectivamente es un paquete de emergencia con cosas con las que no estamos cómodos y no lo hacemos sin la herencia cargada de bombas nos hubiese obligado a hacerlo. Las cosas que advertimos que iban a pasar”.