La UCR Córdoba bajo escándalo: No hay plata ni para la interna

Sin embargo, no todo es como en aquellos tiempos. Desde el partido centenario adelantaron que más allá de la intención o no de poder desatar una interna que termine definiendo a las autoridades partidarias, la realidad indica que no hay recursos suficientes para desplegar una elección en toda la provincia.

Bajo ese contexto, es probable que el oficialismo y la oposición radical en Córdoba deban sentarse nuevamente para alcanzar un acuerdo en medio de una interna que quedó muy expuesta al exterior, y desnudó problemas impensados para uno de los partidos más tradicionales y extensos del país. Caso contrario, los espacios deberán financiar la compulsa de manera equitativa y bajo determinación judicial.