La oposición usa a Mauro Icardi para criticar al peronismo

De todos modos, según pudo saber Urgente24, Fernando Iglesias es uno de los "favoritos y protegidos" del propio Mauricio Macri, que es quien lo habría impuesto en la lista de candidatos a diputados nacionales para estas elecciones legislativas.

¿Amenaza a Facundo Manes?

Justamente, y hablando del expresidente Mauricio Macri, su ausencia en la Justicia generó ciertas internas dentro de la coalición opositora, y uno de los que salió a expresar públicamente su opinión fue el candidato a diputado nacional, Facundo Manes.

"Me parece que Macri se debería presentar como cualquiera de nosotros", fue lo que dijo el radical respecto a la actitud el ex mandatario de no presentarse ante la Justicia por una investigación de supuesto espionaje ilegal a familiares del ARA San Juan.

Curiosamente, y tras las declaraciones de Facundo Manes, fue el diputado Fernando Iglesias quien dejó un enigmático y amenazante mensaje, que según especulaciones, fue dedicado directamente al neurocientífico.

"Qué macanudo, ese muchacho. Ahora no es momento porque hay que ganar las elecciones, pero que se quede tranquilo. No lo vamos a olvidar", escribió tajante el polémico diputado nacional.

"Después de las elecciones va a haber 'Desmanes'... Después de las elecciones hay que barajar y dar de nuevo. Basta de palomas y de traidores... O sea, ¿estás amenazando a Manes?... Estaba claro desde el minuto en que pegó el salto que iban a haber Desmanes", fueron algunas respuestas que recibió el tuit del legislador.