Y añadió: "El año pasado, cuando lo presenté, me decían que era oportunismo político, pero quedó demostrado frente a la sociedad que los que actuaban con oportunismo político y faltando a la verdad eran el Presidente y el Gobierno".

"El juicio político no es una cuestión que se presente a diario. La presenté cuando ocurrió lo del Olivos Gate y no me arrepiento de haberlo hecho frente a la vergüenza de lo que ocurrió", recordó Negri.

Por otro lado, Mario Negri sostuvo que la decisión judicial que ayer benefició al Presidente agravó la situación política. "Con la aceptación de parte del fiscal y del juez de darle la oportunidad de redimir con una multa lo que fue un delito doloso, no culposo, queda en evidencia que hay un privilegio por parte del Ejecutivo".

"Lo que sucedió en aquel momento fue una clara señal que demostraba que había privilegios para el poder mientras toda la gente estaba encerrada", añadió. " No hay que olvidar las miles de causas penales y contravenciones que se abrieron en todo el país y las decenas de muertos por violencia institucional, asesinados por la policía para hacer cumplir la cuarentena", cerró.