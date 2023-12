La motosierra llegó a la industria nacional en Chivilcoy

"Esto es política, hace meses que están trabajando con 300 pares cuando deberían ser entre 1000 y 1200 diarios. Como están alineados con el kirchnerismo, lo aguantaron para que no explote al Gobierno anterior... Antes fue con Macri, ahora van a querer hacer creer que es por el nuevo Gobierno. No quisieron que esto explote con Massa y los Fernández", denunciaron los trabajadores al diario local Dechivilcoy.com, quienes prefirieron no revelar sus nombres por temor a represalias.