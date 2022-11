La Justicia por mano propia triunfa contra la adversidad

En cuanto la infante le relató lo que había pasado, Fernando no lo pensó dos veces, agarró la moto y fue hasta la casa del hombre. Continúa el relato:

Sinceramente, no me acuerdo mucho, me bajé de la moto y lo encaré, lo maté. Tampoco sabía que lo había matado hasta que me entregué en la comisaría. De los nervios que tenía abracé a mi esposa, no podía hablar y me temblaba todo el cuerpo. Nunca me había pasado una situación así Sinceramente, no me acuerdo mucho, me bajé de la moto y lo encaré, lo maté. Tampoco sabía que lo había matado hasta que me entregué en la comisaría. De los nervios que tenía abracé a mi esposa, no podía hablar y me temblaba todo el cuerpo. Nunca me había pasado una situación así

Cuando fue a entregarse a la Comisaría creyó que el abusador solo estaba herido, le había contado a la policía lo que pasó y les pasó la dirección del departamento. Cuando los oficiales volvieron lo trasladaron a un calabozo y uno de los uniformados le explicó que el hombre que había atacado ya estaba muerto cuando llegaron.

La consecuencias de sus actos

Después de declarar en la Comisaría, y confirmar la muerte de Uribe, la policía llevó preso a Fernando Vila a la Unidad 4 de Bahía Blanca. Allí, estuvo 9 meses y solo pudo salir bajo juramento y a la espera del juicio.

Algo que dejó muy claro es que el Estado nunca los ayudó, la misma familia tuvo que pagar por el apoyo psicológico de su hija y que la Justicia tuvo sus fallas. Vila declaró:

No le querían hacer la Cámara Gesell a mi hija, mi primer abogado tuvo que insistir para que se la hicieran y recién allí entendieron que la nena había sido abusada. Era tremendo, no nos creían lo de los abusos No le querían hacer la Cámara Gesell a mi hija, mi primer abogado tuvo que insistir para que se la hicieran y recién allí entendieron que la nena había sido abusada. Era tremendo, no nos creían lo de los abusos

Fernando Vila aseguró que se arrepiente de lo que hizo y que hace ya 3 años que está viviendo un calvario porque, en medio de la situación y la pandemia, se había quedado sin trabajo.

Además, durante el juicio se enteraron que el abusador de su hija era un abusador serial. Empezaron a salir todos los antecedentes, incluso había abusado de su sobrina por muchos años pero nadie se había animado a declarar.

En cuanto al estado actual de su nena comentó que sigue mal, que le está costando mucho trabajo mantener la sociabilidad en la escuela. Incluso contó que la hija no sabía que su padre estaba preso, sino que creía que trabajaba en el penal y por eso no lo veía.

Además, relató que el tiempo que estuvo en la cárcel estaba muy preocupado por su familia, ya que al ser el único sostén, temía que no tuvieran para comer y que estuvieran pasando un mal momento.

Hoy en día un conocido de Fernando le dio trabajo y se desempeña como albañil, ya que nadie más quería contratar a un acusado por homicidio. Fernando, como última declaración, dijo:

Quiero decirles a los padres que cuiden a sus hijos, que les crean, cuando hablan, que les crean. Y hagan la denuncia. No salgan como locos y no hagan lo que hice Quiero decirles a los padres que cuiden a sus hijos, que les crean, cuando hablan, que les crean. Y hagan la denuncia. No salgan como locos y no hagan lo que hice

-----

Más contenidos en Urgente24

Inesperado anuncio de Trenes Argentinos tras denuncia penal

Cómo mirar gratis El Encargado, de Guillermo Francella

La increíble mora de Mercedes Marcó del Pont

Escandaloso y fatal reecuentro entre Denzel Washington y Dakota Fanning: 120 gramos de cocaína y un muerto

Trenes: Cómo funcionará el nuevo sistema de venta de pasajes