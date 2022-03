La indirecta de Gabriela Cerruti a Elizabeth Gómez Alcorta

"Lo que dice la ministra es que condenamos este hecho como todos y trabajamos contra esto porque somos el Estado pero no se solucionan de un día para el otro porque estamos hablando de un profundo cambio cultural", agregó.

Recordemos que Gómez Alcorta, garantista, fue denunciada por Libertarios al considerar sus tuits como un intento de "justificar a los violadores" por la sociedad en la que viven: "Es tu hermano, tu vecino, tu papá, tu hijo, tu amigo, tu compañero de trabajo. No es una bestia, no es un animal, no es una manada ni sus instintos son irrefrenables. Ninguno de los hechos que nos horrorizan son aislados. Todos y cada uno responden a la misma matriz cultural", dijo ella.