La Argentina dividida por CFK (¿Qué hará Javier Milei sin ella?), y la CSJN bajo sospecha

Entre quienes votaron por Javier Milei en el balotaje, 60,1% cree que sí hay igualdad ante la Ley. Entre quienes votaron por Massa, el 83,8% cree que no.

Quienes más creen que sí hay igualdad, tienen entre 16 y 30 años: 46,5%. Quienes más creen que no hay igualdad ante la Ley tienen entre 46 y 60 años: 64,6%.

Es posible inferir que la opinión pública más cercana a Javier Milei y La Libertad Avanza tiene entre 16 y 30 años (el famoso Sub30). Y la oposición más fuerte es la opinión pública que arranca en los 46 años.

Un problema para la urgencia de la CSJN

¿Cuál es su opinión respecto al encarcelamiento de CFK? 52,3% cree que debe ir presa, y 42,9% que no debe ir presa.

Pero el 94,5% de los que votaron por Milei, cree que ella debe ir a prisión. Y 90,7% de quienes votaron por Massa, que no debe ir presa.

El 49,2% cree que la Justicia (CSJN) actuó en forma honesta y 46,5% cree que actuó en forma deshonesta.

Al no pedir los expedientes y no agotar las instancias, Horacio Rosatti tiene un problema: la mitad de la opinión pública no cree que la CSJN haya dictado Justicia sino Política.

Es probable que Horacio Rosatti tenga con este tema más problemas que con su hijo Emilio....

Quien votó por Milei, cree que la Justicia fue honesta: 88,7%.

Quien votó por Massa cree que la Justicia no fue honesta: 95,5%.

Pero la CSJN debería salir del debate político y convencer de que sus decisiones las definen las Leyes, la Constitución y los Códigos.

El 51,7% dice que no le provoca dudas de que la Justicia condene a CFK a 1 mes del cierre de listas de candidatos en PBA. Pero 45,4% dice que sí le provoca dudas.

El 87,4% de quienes votaron por Milei dice que no tiene dudas. Y 88,5% de quienes votaron por Massa sí tiene dudas.

Luego todo se complica mucho más: el 61,1% cree que los jueces deberían ser elegidos por voto popular. En México acaba de ocurrir una experiencia inédita al respecto.

Entre los electores de Milei, el tema luce dividido: 48,9% cree que la elección de jueces no debe ser por voto popular pero 40,5% cree que sí. Entre los electores de Massa, 87,8% apoya la elección de jueces por voto popular.

Final: 76,4% se opone a que los jueces de la CSJN se designen por decreto. Grave error de Milei haberlo intentado.

Conclusión

Gustavo Córdoba redactó algunas conclusiones suyas sobre el estudio de opinión pública:

##"Este nuevo relevamiento confirma lo que toda dirigencia intuye pero pocos se animan a leer en profundidad: el debate en torno a Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo uno de los clivajes centrales del escenario político argentino. No solo por su figura polarizante, sino porque funciona como espejo de la profunda crisis de legitimidad que atraviesa al sistema judicial, al peronismo y al gobierno nacional."

##"La paradoja es contundente: el electorado quiere justicia, pero no le cree a los jueces; quiere condenas, pero duda de los condenadores."

##"Este informe desnuda una matriz emocional y política cada vez más compleja: la opinión pública está enfrentada, mientras, los tribunales actúan con lógica política."

##"El resultado es un equilibrio inestable: Cristina es un símbolo que activa pasiones, pero también rechazos; la justicia es un actor desacreditado, aunque todavía decisivo; y el sistema político, atrapado entre ambos polos, se ve obligado a convivir con una grieta que no se resuelve ni en las urnas ni en los estrados."

##"Dato no mata relato. Hoy la política argentina debe readecuar sus posiciones frente a este nuevo escenario de polarización total. La condena a CFK parece haber terminado de desmoronar los pocos carriles que seguían en pie de esa ancha avenida del medio."

