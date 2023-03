La araña que no es Julián Alvarez: La Scaloneta, nueva especie

ARAÑAS SALTARINAS, UNA FAMILIA QUE SE AGRANDA

La Scaloneta es una araña saltarina de casi 2mm, que pertenece al grupo de familia Salticidae, y puede saltar hasta 160 milímetros. Hasta el momento, sólo se han reportado cinco ejemplares vistos en la Reserva Natural de Urutaú de Misiones. “Los machos de Scaloneta son más flacos. Las hembras tienen el abdomen más gordo”, lanzó Baigorria, y agregó que:

El trabajo de los investigadores con las arañas saltarinas es muy importante porque no se puede conservar lo que no se conoce. Me parece muy bien que le hayan llamado Scaloneta para concientizar sobre la importancia de la biodiversidad de esa zona del país. Es una especie única en esa zona, y eso significa que merece más protección El trabajo de los investigadores con las arañas saltarinas es muy importante porque no se puede conservar lo que no se conoce. Me parece muy bien que le hayan llamado Scaloneta para concientizar sobre la importancia de la biodiversidad de esa zona del país. Es una especie única en esa zona, y eso significa que merece más protección

image.png Reserva Nacional Urutaú de Misiones, en donde se hallaron cinco nuevos ejemplares de araña, la Scaloneta.

Este Grupo de Investigación de Saltícidas de Argentina (GISA) ha descubierto unas seis nuevas especies de araña, entre las que están la “Intaca” —llamada así porque se encontró en la estación del INTA en Cerro Azul (CA) de Misiones—, la “Lacinia” bautizada por la lengüeta de una parte de su cuerpo; la “Tefyta” en honor a la hija Estefanía de uno de los investigadores; la “Chekokue” de la expresión guaraní que significa “que vive en mi campo”; la “Toroi” con motivo de un tal Alejandro Toro que la encontró; y “Demagistrisi” en homenaje al doctor Alberto Antonio De Magistris, naturalista dedicado a la conservación ambiental.

image.png la “Tefyta” en honor a la hija Estefanía de uno de los investigadores

Más contenido en Urgente 24:

Eliminan la VTV para un sector y hay cambios para el resto

Guillermina Valdés rompió el silencio y habló de Riquelme

Bye maquinita de imprimir: El nuevo sistema que va a matar el pago con billetes

KO de Ceferino Reato a Jorge Rial: "Si hubieras leído..."

La fruta que se come en la mañana y controla la glucosa