JxC se niega a suspender las PASO y pide respetar las reglas

En ese sentido, la oposición considera que el Gobierno sabe del "descontento de las mayorías con su gestión" y busca recurrir "a toda trampa" que esté a su alcance para intentar "debilitar a la oposición".

" Es una locura que quieran cambiar las reglas de juego electoral a pocos meses de la elección y sin hacerlo por un mínimo consenso. Es jugar sucio, violar las normas básicas de convivencia y ponen en riesgo el sistema democrático", agregó el comunicado.

Y siguieron: "Para eliminar las PASO, el oficialismo necesita el apoyo de otras fuerzas en el Congreso porque hoy no cuentan con votos propios para hacerlo. Por eso, es muy importante que la sociedad rechace y le reclame a los otros bloques no oficialistas que no le hagan el juego al gobierno kirchnerista dándole los votos que le faltan".

"Desde el bloque del PRO rechazamos el intento de suspender la PASO por tratarse de un nuevo intento de hacerle trampa al conjunto de los Argentinos y su democracia", cerraron.

PASO en las provincias

A su vez, la Mesa Nacional de JxC expresó su repudio a los "intentos de modificar las reglas electorales en las provincias", después de que Alberto Rodríguez Saá presentara este martes el proyecto para eliminar las PASO en San Luis.

En otro comunicado, los opositores se manifestaron contra " gobernadores aliados al Gobierno nacional" que intentan suspender las primarias para las elecciones 2023.

Recordemos que el gobernador de San Luis envió en las últimas horas un proyecto de ley para que esa provincia se rija por la ley de Lemas y abandone el sistema de Primarias Abiertas Simultáneas vigente desde 2017.

En ese sentido, calificaron de "grave" el cambio en las "reglas electorales en las provincias" y dijeron que la ley de Lemas "burla la transparencia del sistema".

"Desde la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio expresamos nuestro más enérgico repudio a los cambios en las reglas electorales que están llevando adelante gobernadores aliados al Gobierno nacional", dijeron, y agregaron que el proyecto de Rodríguez Saá en San Luis, que busca instalar la ley de Lemas, “un sistema que va en contra de la voluntad popular y burla la transparencia del sistema”.

"Desde nuestro espacio consideramos como grave que se cambien las reglas de juego, y el caso de San Luis se suma a lo que ocurre en las provincias de Catamarca y Salta, donde los gobiernos provinciales están cambiando las reglas del juego con la anulación de las PASO, a lo que se agrega el atropello de la instalación de la Ley de Lemas en San Juan", sentenciaron.

Para finalizar, JxC le manifestó "apoyo" a los dirigentes locales de Juntos por el Cambio, "para conservar el sistema electoral ya establecido".