"Julio Garro puso la renuncia a disposición después que tomó conciencia de la conmoción generada"

El ex intendente de La Plata cuestionó a la "pulga" porque la selección entonó cantos racistas contra el origen africano de muchos jugadores de la selección de Francia. Desde las redes, le recordaron que como jefe comunal de la capital de la provincia de Buenos Aires Julio Garro perseguía a los manteros senegaleses El ex intendente de La Plata cuestionó a la "pulga" porque la selección entonó cantos racistas contra el origen africano de muchos jugadores de la selección de Francia. Desde las redes, le recordaron que como jefe comunal de la capital de la provincia de Buenos Aires Julio Garro perseguía a los manteros senegaleses El ex intendente de La Plata cuestionó a la "pulga" porque la selección entonó cantos racistas contra el origen africano de muchos jugadores de la selección de Francia. Desde las redes, le recordaron que como jefe comunal de la capital de la provincia de Buenos Aires Julio Garro perseguía a los manteros senegaleses.