Juan Schiaretti se conserva en medio de la turbulencia

CÓRDOBA. Si bien Juan Schiaretti no se retiró oficialmente de la política, el experimentado ex gobernador de Córdoba le puso paños fríos a su participación tanto a nivel provincial como nacional tras su salida del Gobierno local y su carrera presidencial en 2023. Con un perfil bajo, el ex líder del PJ cordobés retomó la actividad política con cierta pasividad.