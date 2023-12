Izquierda: "las medidas de Bullrich son inconstitucionales"

Gabriel Solano, ex candidato presidencial, calificó a la iniciativa de Bullrich como "una provocación"

"En el medio de cientos de despidos de empleados públicos y aumentos desmesurados de los precios más básicos van a venir las protestas sociales, es inevitable. El plan de represión de Bullrich es el complemento del plan motosierra del ministro Luis Caputo. El gobierno no tiene instrumentos para impedir las manifestaciones, existe el derecho a la protesta"

Solano agregó: "si la ministra quiere terminar con las garantìas constitucionales debe mandar un proyecto de ley al Congreso Nacional y lograr que se lo aprueben.El 20 de diciembre vamos a manifestarnos en recuerdo de la pueblada contra el Estado de Sitio dispuesto hace 22 años por el ex presidente Fernando de la Rúa. Bullrich fue justamente una de sus ministras".

Por su parte, el líder piquetero Eduardo Beliboni se sumó a las críticas.

"En Argentina hubo un cambio de gobierno, no de régimen constitucional. Bullrich vino a amenazar a los que van a salir a protestar contra el ajuste. Eso no va a tener éxito. No se puede frenar la bronca que se está generando con medidas tan impopulares. ¿Pueden marchar decenas de miles de personas por las veredas?"

"En lugar de ocuparse del narcotráfico, el lavado de dinero o la delincuencia, parece que su atención se concentra en la protesta popular" cerró Beliboni.

Finalmente, Vanina Biasi ex candidata a jefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, se sumó al coro de disconformes.

"Hay un plan de guerra de Javier Milei contra la clase trabajadora. Le mintió a sus votantes durante toda la campaña electoral. Este es un gobierno que prometió hacer pagar la crisis a la casta pero luego que ganó se dedicó a cobijar a la casta y hacer padecer a los más humildes".

Biasi cerró con una advertencia: "si alguien piensa que los trabajadores vamos a bajar la cabeza se equivoca. El 20 nos vamos a manifestar de manera multitudinaria y les diremos que paren la mano porque el pueblo no puede seguir pagando los costos de la crisis. Nuestras movilizaciones son pacíficas, buscamos en el Estado respuestas a las necesidades que tenemos. El plan motosierra pulverizó nuestros ingresos"