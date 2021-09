Inseguridad: 22 llamadas a la policía, que miraba un partido

“Llamé a la policía y la única respuesta que recibí es `no vamos porque es una villa´ y que tenían miedo de ir. No me parece una respuesta por parte de la Policía”, contó el repartidor sobre el primer robo que sufrió en la zona norte de la ciudad de Córdoba. Además, dijo que al ver la imagen de los policías viendo el partido de fútbol, sintió una gran sensación de tristeza e impotencia.