Industrias Mercati y las escopetas bonaerenses

Hubo un tiempo en que la Argentina exhibía numerosas fábricas de armamento liviano. Por citar algunas:

Armotor (creada en 1952) producía carabinas calibre .22 y pistolas Zonda.

Bersa (1958, ex Tecnofres), radicada en Ramos Mejía (La Matanza, PBA), por sus socios fundadores, Benso Bonadimani, Ercole Montini y Savino Caselli.

Ballester Molina (Carlos Ballester Molina), produjo las semiautomáticas C2 (Juan Domingo Perón tuvo una calibre .45 ACP), y en calibre 9 mm, Parabellum (la guardia presidencial llegó a lucirlas en días del presidente Roberto M. Ortiz).

Establecimientos Venturini creó la marca Rubí Extra, para carabinas, escopetas y revólveres, rifles de aire comprimido y CO2 marca Golondrina y diversos pistolones en distintos calibres.

Halcón (1941) creó carabinas semiautomáticas, .22 LR a cerrojo y .22 magnum -de exportación para Estados Unidos-.

Garb Monetti produjo la 'Super 67, de caño corto; y el 'SS', con caño mas largo.

Industrias Marcati produjo rifles y carabinas Bataan súper 54, Ariete 62, Bataan 71 y Zumbo 66 calibre .22, pistolas Baatan J-3, rifles de gas CO2 Comanche y rifles de aire comprimido Churrinche modelos X9, 11 y 73.

Eran otros tiempos. No había importación y el mercado local eran no menos de 500.000 unidades anuales. No es la realidad de 2022.

Importación

Hasta finales de los años '80, sólo había armas nacionales en el mercado. Por ejemplo, las únicas municiones .22 eran de FM (Fabricaciones Militares), muy elementales. Alivio de muchos cuando aparecieron las Seeker, punta de cobre y alta velocidad.

Después se abrió la importación. Llegaron otros 'fierros'. La modernidad. La industria nacional se había dormido y sufrió las consecuencias de sus errores.

Dicen que, además, ocurrieron trabas normativas que ayudaron a hundir más la industria nacional respecto de la importada. Pero la realidad no se puede modificar aún cuando reclamen espacio los de la Cámara Argentina de Productores de Equipamiento para la Defensa y Seguridad (Caprodes).

La industria nacional perdió el tren de la historia. ¿Y entonces?

Mercati

Dicen que el último gran negocio de Mercati fue con la Ley de Desarme, por la que cedieron rezagos al Renar (Registro Nacional de Armas).

José Luis Fabris preside la empresa Mercati, que pretende suministrar en 2022 equipamiento a la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Fabris fue abogado querellante del Ministerio de Defensa en el 'caso Tandanor', donde el fiscal Diego Luciani (muy de moda) denunció una maniobra millonaria por casi US$ 1.000 millones en días de Convertibilidad.

La gran pregunta: ¿la seguridad de los integrantes de la fuerza de seguridad y de los ciudadanos que piden que los defiendan puede tolerar equipamiento menos competitivo de los ofertados desde el exterior?

Los policías no pueden tener un equipamiento de inferior calidad al de los delincuentes. Tampoco lo admiten los contribuyentes porque para eso pagan sus impuestos. ¿Quién pone las manos en el fuego? Es necesario su nombre, su apellido y dónde ir a buscarlo, por las dudas, y cómo afrontaría el resarcimiento.

El tema es muy delicado, se precisa más información y que no resulten licitaciones confidenciales porque se trata de la seguridad pública, la de todos.

