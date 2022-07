Hubo peloteo, pero Magistratura destrabó 3 juzgados

https://twitter.com/Irihauser/status/1547995043549483014 Para Cámara no se espió a los familiares del ARA San Juan, se cuidó a Macri cuyo procesamiento revocó. Firman Bruglia, Bertuzzi y Llorens. En paralelo el Consejo de la Magistratura postergaba la votación de la terna para reemplazar a los dos primeros, nombrados a dedo por…Macri! — Irina Hauser (@Irihauser) July 15, 2022

Intervino el abogado Diego Marías, cercano a Horacio Rodríguez Larreta: -Gracias a la Corte rompimos la inercia de que no salga nada, ya hemos votado concursos y rompimos la inercia. Algunos concursos no serán del agrado de algunos pero hemos podido dar funcionamiento a este Consejo. Celebro que la Corte esté en esta mesa porque ha logrado lo que no pudimos hacer nosotros en este tiempo. Los 3 concursos de hace un mes y estos 3 de hoy sigan su curso y estén funcionando.

Turno del consejero Alberto Lugones:

"Empezamos por un tema relevante como traslados, a veces uno tiene que cumplir lo que promete y lo que a mi respecta era concluir con el carnaval de traslados, está bien. Yo no puedo celebrar como dice Marías, que ojalá tenga la suerte que yo no tuve, ojalá aprobemos más ternas porque si aprobamos 3 por plenario llegaremos a cubrir los cargos en 25 años. La CSJN en Rosario, y hablando de Rosario que el PEN mandó 2 vacantes y quedaría sólo 1 por lo que empezamos a cubrir los más complicados. Espero que en la próxima reunión de Selección se aprueben los concursos de San Martín, el gran problema del Gran Buenos Aires, en especial San Martín con temas de Lesa Humanidad, narcotráfico, trata, lavado de dinero. Espero que lo aprobemos en el próximo plenario que nos pide a los jueces del conurbano el juzgamiento de delitos, en pocos días van a leer que el problema del funcionamiento del Poder Judicial del conurbano que son las mismas que en Rosario cuando dictan sentencia y son amenazados por teléfono, esto pasa. Tenemos que proveer más jueces para resolver estos temas históricos, lo que pasa en San Martín pasa en CABA, tenemos 6 vacantes de jueces que preocupan a muchos que dicen y se llenan la boca diciendo que se juzgue la corrupción. Hoy Presidente le temen más a usted que a las llamadas de afuera. La comunidad tiene que ver que nos preocupan. En CABA tenemos 40% de tribunales sin cubrir, alguna responsabilidad es del PEN y la otra es nuestra pero no es un problema de si el Consejo tiene 13 o 20, no podemos consensuar y en algún momento hay que designarlos. Ojalá avancemos doctor, cuente conmigo y nosotros tenemos que darle respuestas al Poder Judicial ya que cuando termine nuestra función seguiremos siendo magistrados y tenemos que darle respuesta a nuestros colegas sobre la cobertura de vacantes."

