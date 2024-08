Homicidio de Tehuel: Condenaron al dirigente del MTS, pero el caso no cerró

Durante las 6 audiencias del juicio hubo 46 testimonios, entre policías, amigos, peritos informáticos, psicológicos y técnicos. Respecto del agravante de odio de género, González aseguró que "numerosos testigos" declararon haber escuchado a Ramos repetir que "le daba bronca que Tehuel fuera una persona trans" y argumentó que "a través del transodio, de decirle chico/chica, lo que hacía Ramos era negarle la identidad, ejercía una violencia simbólica permanente".

Además, el abogado de la familia de Tehuel explicó que los testigos confirmaron que Ramos y Montes "se referían a Tehuel como 'un desperdicio'. Y que no haya cuerpo es una parte del crimen de odio: porque no les alcanzó con negarle la identidad, con matarlo, se extiende el daño más allá de la muerte, porque no se permite que la familia ni la comunidad LGBTIQ pueda despedirlo, tener un duelo. Desaparecer el cuerpo es la forma máxima de invisibilizarlo".

image.png El juicio de Tehuel de la Torre se trasmitió por YouTube.

Tehuel había conocido a Ramos cuando trabajaba en una cooperativa, momento a partir del cual mantuvieron una relación de amistad, pero sobre todo porque "él era su referente en el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST)". De acuerdo a la acusación, el condenado se aprovechó de la "asimetría de poder", de la diferencia de edad y de su rol en la organización par a tenerlo cerca.

Los jueces Claudio Bernard, Silvia Hoerr y Ramiro Fernández condenaron de forma unánime a Luis Alberto Ramos a la pena de prisión perpetua porque "resulta incuestionable que la muerte de Tehuel fue resultado del odio profesado por Luis Ramos", argumentaron en la sentencia. Además, el tribunal lo culpó por la desaparición del cuerpo y por "el daño que eso provoca a sus seres queridos" que no han podido despedirlo.

A pesar de que Montes también es uno de los acusados de matar a Tehuel no fue juzgado este viernes porque pidió que lo juzgue un jurado popular y todavía ese proceso no tiene fecha. Sobre Ramos también pesa una imputación en otra causa por abuso sexual sobre un menor a su cargo. Además, el dirigente barral "había sido denunciado por militantes del MST por acoso" y tenía denuncias por violencia de género.

image.png La sociedad todavía se pregunta ¿dónde está Theuel?

Los argumentos de la condena sobre Luis Alberto Ramos

"Resulta indudable que Luis Ramos no comulgaba con estos modelos no patriarcales de concebir una pareja. Estableció los parámetros de su relación con Tehuel, no reconociendo en público su identidad sexual con frases como 'chico/chica' o 'la mujer es para el hombre y el hombre es para la mujer', de forma que no pueden más que tomarse como despectivas", argumentaron en la sentencia que se transmitió por el canal de YouTube de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

"Además, lo condicionaba económicamente al prometerle trabajo y ofrecerle dinero, generando una dependencia económica, por lo que sin lugar a dudas, el imputado se aprovechó de la vulnerabilidad de la víctima, lo que llevó al fatídico encuentro del 11 de marzo", especificaron. Para los jueces Tehuel fue asesinado en las últimas horas de ese día y la madrugada del 12 de marzo de 2021.

"Ramos no se quedó con la retórica de las palabras ofensivas a Tehuel, sino que llevó su odio al acto de provocarle la muerte y aún más allá, pues hizo desaparecer el cuerpo impidiendo de tal modo el duelo ante tan dolorosa pérdida y procurando borrar todo vestigio de su accionar delictivo", aseveraron los magistrados.

"Él tenía una fuerte necesidad de seguir sometiéndolo, un disfrute perverso de tenerlo bajo su yugo. Tehuel era una masculinidad trans que buscaba reconocimiento de Ramos, que se lo daba a cuentagotas: le daba trabajo, dinero, le quitaba, era militante y referente de la organización. Tenemos asimetría de edad y de experiencias", describió el abogado de la familia De la Torre.

Por último, González argumentó que en un contexto de extrema vulnerabilidad social, "Tehuel tenía la necesidad y el mandato social de ser el proveedor de su familia, con su novia y el hijo de la novia, él sentía la presión de ser el proveedor de su familia porque es lo que la sociedad manda. Tehuel iba a buscar trabajo y le decían que podía arrepentirse de su identidad y quedar embarazado. Esa vulnerabilidad le da un escenario perfecto a Ramos para ejercer violencia y una relación asimétrica de poder", concluyó.

