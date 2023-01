Habló la familia de Yésica, la argentina atropellada en Cancún

image.png Yésica, está internada desde el pasado 28 de diciembre (Foto: Infobae)

La joven argentina no tiene ningún tipo de cobertura médica en territorio mexicano. En una entrevista con TN, relató:

Yésica está en un estado grave pero estable, no dio signos de mejora pero no empeoro. Le iban a sacar el respirador, porque está incubada, luego van a evaluar la posibilidad de otra tomografía. Luego van a decidir cuándo hacerle una operación de pierna porque tiene la pierna derecha fracturada en 3 partes, con fractura expuesta, fractura de fémur de grado 1. Yésica está en un estado grave pero estable, no dio signos de mejora pero no empeoro. Le iban a sacar el respirador, porque está incubada, luego van a evaluar la posibilidad de otra tomografía. Luego van a decidir cuándo hacerle una operación de pierna porque tiene la pierna derecha fracturada en 3 partes, con fractura expuesta, fractura de fémur de grado 1.

Cuando se le preguntó cómo era el tratamiento clínico, dijo que “la verdad que acá es todo muy precario, no tenemos a favor. Se atiende en el Hospital General de Cancún “Jesús Kumate Rodríguez”. Tengo una hora de visita, voy a las 11 de la mañana y a las 17 de la tarde, son dos visitas por día en el cual a veces me dan los partes médicos y a veces no.”

Además agregó:

Ella no tiene médico de cabecera, cada día tiene uno nuevo que me dice algo diferente. Es muy difícil porque me dicen algo distinto cada día. Si tenía un gran traumatismo craneoencefálico. Ella no tiene médico de cabecera, cada día tiene uno nuevo que me dice algo diferente. Es muy difícil porque me dicen algo distinto cada día. Si tenía un gran traumatismo craneoencefálico.

Tras el accidente, por el momento, no existe una investigación por el momento ya que, según comentó Karen a TN, “la menor quedó detenida pero salió como entró, se tienen que hacer cargo los familiares, eso está en pausa. Fui a la fiscalía, pero como estaban los festejos de fin de año no había nada abierto, la mujer que estaba ahí me dijo ‘la mujer que se hace cargo de este caso no se encuentra, pásate el jueves’.”

De la conductora tampoco se sabe nada, sólo que es menor de edad y estaba muy borracha. El proceso legal es muy “lento” en ese país.

El costo de la internación es de 200 dólares diarios, por lo que, la hermana agregó que "apuntamos ir por el seguro que tenía Jesús de la moto, no se si va a alcanzar con los gastos porque el tema de la operación de la pierna es muy costoso.”

Las hermanas marplatenses vivían al día en Argentina. Yésica viajó para trabajar como modelo en México y estaba dando sus primeros pasos laborales en el ambiente, pero en la Costa Atlántica durante 10 años trabajó como vendedora en un local de ropa deportiva llamado Rossi Rossi y fue barwoman en un boliche en el que Karen también fue camarera.

Victoria comentó a Infobae que “la hermana se enteró de los sucedido a través del Facebook ‘Argentinos en Cancún’ porque uno de sus integrantes subió el DNI de Jésica y dijo que necesitaba comunicarse con su familia porque había tenido un accidente. Apenas lo vio, le escribió de inmediato”. El DNI había sido encontrado por una mujer de nacionalidad uruguaya que paseaba por la zona hotelera, en el momento del accidente. Continúa el relató:

Mientras Yésica esperaba que llegara la ambulancia le robaron la cartera y las zapatillas. Esta señora tuvo la amabilidad de contactar a alguien de ese grupo para que lo compartiera y por suerte su hermana leyó el mensaje. Mientras Yésica esperaba que llegara la ambulancia le robaron la cartera y las zapatillas. Esta señora tuvo la amabilidad de contactar a alguien de ese grupo para que lo compartiera y por suerte su hermana leyó el mensaje.

image.png La familia comenzó una colecta en las redes porque Yésica no tiene seguro médico

Hoy, pelea por su vida y sus conocidos piden ayuda en las redes sociales. Estas son las cuentas bancarias para recibir donaciones:

CBU: 0140323503420067808738 ($) TITULAR: KAREN YANET SAMOILOFF

Banco Provincia

CBU: 0140(504420050867447 (USS) CBU: 0140323503420055805875 ($) TITULAR: ALEJANDRO GABRIEL ROBLES

BANCO STP.

SPIN BY OXXO

CLAVE: 646690146400013859 TITULAR: ESTHER NAVARRA

