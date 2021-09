Guillermo Moreno deja sin SUBE a Mercedes Ninci

Cabe recordar, que la periodista había sufrido problemas de salud a principio de año:

Según los estudios, la ex panelista de Bendita tendría un cuadro de cefalea en estallido secundario, cuadro que podría derivar en un Síndrome de Vasocontriccion Cerebral Reversible.

Es por esto que sus médicos no le permiten hacer todo tipo de actividades, ya que la misma podría generarse problemas tras un simple pico de estrés.

La notera se había descompensado en el back de Lo de Mariana, y desde ese entonces, no había vuelto a su jornada laboral habitual.

En su vuelta a la televisión, Ninci apareció en el programa de América TV, Debo Decir. Expresó sus problemas económicos como también los de salud, y recalcó: “No tengo ni para cargar la SUBE”.

Nunca alcanza. Yo tengo cuatro hijos, la más grande va a una universidad privada. No lloro por mí, si yo tengo trabajos buenos y no me alcanza, pensá en el que no tiene laburo o vive en la villa y no tiene un lugar para arreglarse

“Los políticos no recorren. Si a uno que trabaja no le alcanza, imaginate la gente humilde que tiene que hacer dos horas de ida y dos horas de vuelta. A mí me pone mal el país porque lo veo todos los días, no me lo contaron”, expresó Mercedes Ninci en el programa.

Entre las costas del juicio, los abogados, más la indemnización, la suma que deberá pagar Ninci rondaría entre los 400.000 mil y 600 mil pesos, según los cálculos de los intereses de 5 años más los gastos.

Tras haber sido negada por Moreno a un pacto, la periodista se queda sin opciones y deberá pagar el monto de alguna manera.