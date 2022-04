"Tengo pendiente una reunión con el expresidente, así que no encuentro dificultades en el diálogo con él, también estuve en su casa no hace mucho tiempo", detalló.

Por otro lado, dejó claro que su rol actual es única y exclusivamente el de diputado nacional, y que la fake news lo pone en un lugar que no ocupa. A su vez, fue enfático al aclarar que ni Patricia Bullrich ni ningún dirigente de Juntos por el Cambio está en campaña en este momento.

"No soy jefe de ninguna campaña porque Patricia Bullrich no está en campaña, simplemente es alguien que está trabajando para proponerle a la Argentina, dentro de Juntos por el Cambio, propuestas y planes para que el país se recupere", aclaró.

Milman y su vínculo con empresarios

Por otro lado, el diputado del PRO desmintió nuevamente al medio LPO, que aseguró en su publicación que "se atribuyó la tarea de hablar con empresarios para acercarlos a la presidenta del PRO".

Sobre esa acusación, Milman dijo: "Es falso, no he ido a pedirle dinero a ningún empresario, ni se me ocurriría. Tengo poco vínculo con empresarios, casi nulo, salvo aquel que quiere hablar conmigo para saber qué es lo que pienso yo, pero no tiene nada que con ningún financiamiento de ninguna campaña".

Y agregó: "Jamás me he dedicado a eso y no tengo la menor idea de como se hace. Y además, para eso Argentina tiene una ley muy específica que dice como se financian las campañas".

Consultado sobre si tiene sospechas respecto al cerebro detrás de la fake news, Gerardo Milman se tomó con humor la publicación y prefirió "no jugar a la adivinanza ni involucrar a nadie", no obstante, reflexionó:

"... no me interesa, pero en todo caso es una pregunta que deben hacérsela al medio, porque el medio no cita ninguna fuente, se la reserva, obviamente, y puede publicar lo que se le de la gana, pero la verdad que hasta me parece simpática la nota, y a quien hace esa operación en todo caso me hace un favor porque me pone en un lugar que no es real".

Su visión sobre el 2023

Consultado sobre las internas en Juntos por el Cambio y la definición de un candidato presidenciable de cara al 2023, el diputado nacional Gerardo Milman dijo que dentro de la oposición "van a cumplir la ley", refiriéndose a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

"Nosotros le vamos a hacer caso a la ley, como buenos demócratas, la ley argentina dice que hay PASO en el mes de agosto de 2023 y que nosotros tenemos que ampliar Juntos por el Cambio a más sectores que creemos que tienen coincidencias con nuestro espacio para poder ganar en primera vuelta", opinó.

Además, Milman recordó que Juntos por el Cambio obtuvo el 42% en las últimas elecciones, por lo que ahora, de cara al 2023 "aspiramos a poder tener 45% que es el piso que pide la Constitución Argentina para poder ganar la elección en primera vuelta, y para eso tenemos que tener programas y candidatos definidos por la gente".

Por último, y sobre si de la ampliación de Juntos por el Cambio incluye a los libertarios, liderados por Javier Milei, Milman opinó:

"Hay muchas maneras de expansión, porque además mi mirada es que el Frente de Todos va a implosionar, entonces, eso también va a hacer que haya gente del FDT que va a buscar otros caminos".

Y cerró: "claro que hay otros partidos más liberales, que tienen un planteo económico, o temas de seguridad, salud y seguridad en los que hay puntos de contacto, pero también hay sectores que provienen del peronismo, que están asqueados del kirchnerismo y de esta última experiencia que les ha servido para darse cuenta que son desastrosos para gobernar".