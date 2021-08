Furia en Casa Rosada: "Me hinché las pelotas"

"Ahora bien, vamos a hablar de lo que pudimos conversar con 2 ministros y un secretario, todos de la mesa chica del presidente de la Nación.

Vamos a ir uno por uno pero básicamente hay un denominador común: hay un enojo terrible en Casa de Gobierno con respecto a la actitud que ha tomado el presidente con la Primera Dama de festejar su cumpleaños en un mes en el que él tuvo un derrotero de declaraciones en las que (pedía mantenernos encerrados)", presentó.

Al parecer, un ministro le escribió:

No puede ser que nos pidan a nosotros tomar una actitud, querer dar un ejemplo, y después enterarnos que nuestro jefe con su esposa están festejando un cumpleaños sin ningún tipo de protocolos que él mismo puso en los DNU No puede ser que nos pidan a nosotros tomar una actitud, querer dar un ejemplo, y después enterarnos que nuestro jefe con su esposa están festejando un cumpleaños sin ningún tipo de protocolos que él mismo puso en los DNU

"Después, lo que plantean algunos ministros es lo siguiente. Dicen: 'Esto empaña muchísimo el esfuerzo que hacemos para que las cosas salgan bien'.

Fíjense esto: en el día de ayer, el presidente había viajado a la provincia de Entre Ríos para mostrar trabajo público. 2 cosas me marcan ahí. Primero, una actitud que tuvo Cristina Kirchner de pisotear el acto de Alberto Fernández en Lomas de Zamora. Esto cayó muy mal en la mesa chica del presidente", apuntó.

"Y en segundo lugar, lo que plantean es justamente el tema de las fotos: 'No solo nos tuvimos que comer el tema del acto paralelo de Cristina sino que además todo lo que teníamos hecho durante el día y lo que teníamos para anunciar el viernes queda empañado por una foto de violación de la cuarentena', me dijeron textualmetne.

Lo de Cristina cayó como un baldazo de agua fría porque, además, se enteraron sobre la marcha cuando viajaban a Entre Ríos. Ellos están linkeando la actitud de La Cámpora para con el presidente. Acá se sospecha fuego amigo", avanzó el comunicador

En medio del diálogo en el canal de noticias por cable del Grupo Clarín, TN, con Guillermo Lobos y Lorena Maciel, avanzó:

"Por otro lado, lo que me plantean es que esto ocurre en el marco de que ya está en el suelo argentino el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, un hombre con el que Fernández tuvo muchos chispazos en el seno del Mercosur en este último tiempo y una visita de Estado tan importante, finalmente queda empañada por el hecho de que se publica una foto gravísima de violación de la cuarentena.

Y sumo un dato más: el juicio político en la Argentina es una figura que requiere en todas sus instancias de 2/3 de los votos de los diputados y senadores que participan del proceso. Esto no va caminar. Es simplemente un gesto político de la oposición.

Un ministro me dijo esto: 'Es hora de que el presidente dé una conferencia de prensa y pida perdón' Un ministro me dijo esto: 'Es hora de que el presidente dé una conferencia de prensa y pida perdón'

Sobre el cierre, repasaron al aire las declaraciones del interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YRT), Aníbal Fernández. Al finalizar, remató:

Mientras poníamos al aire las declaraciones de Aníbal Fernández, un ministro me escribe y me pone: 'Estoy escuchando que están poniendo el testimonio de Aníbal. Me hinché las pelotas'. Un ministro de la Nación. Mientras poníamos al aire las declaraciones de Aníbal Fernández, un ministro me escribe y me pone: 'Estoy escuchando que están poniendo el testimonio de Aníbal. Me hinché las pelotas'. Un ministro de la Nación.