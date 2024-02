Francos/Caputo Vs Cristina Kirchner: De la dignidad a Los Copitos

Y agregó: "Ahora resulta que Milei es una creación de la prensa. En realidad, es una creación de 20 años de kirchnerismo en Argentina, que la ha sumido en una situación de pobreza e inflación".

Los dos meses

Francos también cuestionó que CFK "se siente con derecho a expresar su crítica y opinión sin dar más de dos meses a Milei y de haber puesto todos los palos en la rueda para que no se pueda gobernar".

Por otro lado, Francos indicó que Milei “llama la atención en el mundo entero” y dijo que “quienes han tenido la posibilidad de estar con el presidente Milei afuera del país las reacciones que genera, el apoyo que genera. Ni les cuento entre los argentinos, todos han visto la recepción que tuvo al recorrer el avión en su regreso de Italia”.

Sobre la situación del país, Francos la calificó como “crítica”, y culpó a la gestión kirchnerista: “La gente sabe eso, tiene absoluta conciencia de que estamos en una situación económica muy difícil, que va a ser dura, pero también está confiada en la tenacidad, la voluntad, la convicción que tiene el presidente Milei para superar esta etapa. Vamos a salir, sin lugar a dudas”.

Club del Helicóptero y la dignidad

Volviendo a las críticas a Cristina Kirchner, Francos ironizó que “se afilió al club del helicóptero”, en relación a los sectores que hablan de que Milei no completaría su mandato de Milei: “Lo que ve el kirchnerismo es que el presidente Milei no va a durar porque tiene que recortar gastos. Lo que no entienden es que no había ninguna chance de avanzar en la transformación de la Argentina si no se corta el gasto público y el déficit fiscal. No es el presidente Milei el que se está endeudando, fue la presidenta Kirchner la que se endeudó. Lo que está tratando de hacer el presidente Milei es reorganizar la economía argentina, cortando todo tipo de gastos hasta poder poner la economía en orden y hacer un uso racional de los recursos del Estado”.

Por otro lado, y en un posteo también publicado en Twitter, el ministro de Economía, Luis Caputo le escribió a CFK: “Señora, nunca es tarde para aprender un concepto económico muy básico y que lamentablemente usted siempre ignoró”.

Y agregó: “Deuda sólo se toma cuando hay déficit fiscal, todo el déficit fiscal de los últimos 16 años lo generó usted en sus 12 años de gobierno, 8 como presidente y 4 como vicepresidente”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/LuisCaputoAR/status/1757739758724276521&partner=&hide_thread=false Señora, nunca es tarde para aprender un concepto económico muy básico y que lamentablemente usted siempre ignoró:

Deuda sólo se toma cuando hay déficit fiscal.

Todo el déficit fiscal de los últimos 16 años lo generó usted en sus 12 años de gobierno.

8 como presidente y 4 como… https://t.co/M8U5UVKSCl — totocaputo (@LuisCaputoAR) February 14, 2024

Y también defendió a Macri: “Mauricio Macri logró reducir ese déficit durante su mandato y Javier Milei directamente lo eliminó en un mes. Es decir, toda la deuda que se generó en los últimos 16 años fue consecuencia de sus políticas económicas. La invito a tener un poco de dignidad y permanecer callada mientras los argentinos de bien hacen el enorme esfuerzo de soportar y superar el desastre económico de sus últimos 4 años de gobierno, sin duda el peor de la historia argentina”.

Respuesta de Cristina a Caputo

De los primeros funcionarios que le contestaron a Cristina Kirchner, ella eligió a Luis Caputo para replicarle y lo hizo nuevamente a través de twitter, en un post donde escribió: "Buen día señor Ministro. No es el primero de su familia que intenta hacerme callar. Solo en un país con este Poder Judicial usted puede volver a ser funcionario público".

CFK se refirió, con ese mensaje, a la supuesta relación entre familiares del ministro de Economía y los integrantes de la denominada 'banda de 'Los copitos”, que intentaron asesinar a la exmandataria cuando ingresaba a su departamento del barrio porteño de Recoleta. En el presunto complot para el magnicidio estaban involucrados la agrupación Revolución Federal y la querela apuntó a que el financiamiento para el atentado provenía la empresa Caputo Hermanos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/CFKArgentina/status/1757768536582136101&partner=&hide_thread=false Buen día señor Ministro. No es el primero de su familia que intenta hacerme callar. Solo en un país con este Poder Judicial usted puede volver a ser funcionario público. pic.twitter.com/nhHbm5xP7i — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) February 14, 2024

