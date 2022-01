FMI vs. Gobierno: Primeras definiciones sobre el acuerdo

Características del programa y cómo se pagará

Chodos diferenció el período de 2 años y medio del programa de facilidades extendidas del FMI, del período de 10 años en que se deberá pagar la deuda.

Para el tramo de dos años y medio, 2022 a 2024, dijo "Estamos hablando del período donde ocurren dos cosas a la vez: los desembolsos (del FMI) y antes las revisiones trimestrales que preceden a los desembolsos"

Respecto de la revisiones acotó que en cada revisión el FMI certifica que se esté cumpliendo el acuerdo final y se genera después el desembolso por el monto pactado por el cronograma de desembolsos, que aún no está definido. Se definirá en el memorándum de entendimiento, que tendría que estar listo en las próximas semanas.

"El plazo para pagar cada desembolso de capital es de entre 4 años y medio y 10 años, en cuotas y amortizaciones iguales, o sea, 12 cuotas de amortización iguales", aseguró.

Luego dio un ejemplo:

Si viene un primer desembolso, la última cuota se va a pagar a los 10 años de cuando llegue ese desembolso. Y, como la última cuota de este desembolso va a ocurrir a los 2 años y medio de este proceso de revisión, aproximadamente, la última cuota de repago ocurriría aproximadamente a los 12 años, porque sería entre 4 años y medio y 10 años el repago de cada cuota de desembolso

De todos modos, los detalles aún no están completos. “Seguimos trabajando para llegar cuánto antes al acuerdo a nivel staff que después tendrá que pasar por el Congreso, hasta último minuto la clave fue poder mantener todos los años del programa un aumento del gasto en términos reales, eso forma parte medular de proteger la recuperación económica y mejorarla. Eso orientó la discusión del sendero fiscal en la que el gobierno fue muy firme”.

Al margen de los aspectos generales amplió sobre

El cronograma de pagos: Se conocerá recién cuando se firme el Memorándum de Entendimiento final y se relaciona con los repagos y la meta de fortalecimiento de las reservas.

Sergio Chodos explicó que las revisiones se relacionan con lo que se pacta. Dio otro ejemplo:

“No tenemos una reforma laboral puesta en el papel, entonces es imposible que venga una revisión y nos pregunte dónde esta nuestra reforma laboral, eso no va a ocurrir”. Y agregó que actualmente la amenaza más fuerte a la balanza de pago que tenemos es la deuda con el Fondo”.

5ff75c32b88f9.jpg Seguirán las conversaciones técnicas con el FMI

Sendero fiscal y jubilaciones

"Con el FMI vamos a mantener un esquema de recuperación, de poder adquisitivo de las jubilaciones”, dado que se evitó un programa de ajuste y se logró “un sendero de convergencia fiscal que permite seguir teniendo una expansión del gasto moderada, pero positiva”.

Por lo tanto los años centrales para observar serán 2022, 2023 y 2024, "con un sendero fiscal proyectado de 2,5%, 1,9% y 0,9% de déficit primario (respecto del PBI) previsto para cada uno de estos años”.

Sobrecargos

En este item señaló. “Seguimos dando la discusión, pero es una discusión global, e incluye a la Argentina y a otros países, también es un problema para Pakistán, Egipto Ecuador, Armenia”. Al respecto, agregó que “como cualquier reforma de la arquitectura financiera internacional, lleva tiempo, es un trabajo que no vamos a abandonar de ninguna forma, es un reclamo justo. El trabajo de diplomacia financiera en esto es clave”

Carta de Intención

Sergio Chodos dijo que estaría lista “en las próximas semanas; seguimos trabajando para llegar cuanto ante al acuerdo a nivel staff que después tendrá que pasar por el Congreso”.

Inflación

“Hay varios comunicados del FMI, y en el de ayer (por el viernes 28/01) se vuelve a reconocer el carácter multicausal de la inflación en la Argentina. Así como hay señalamientos a modificaciones a un ajuste en la política de financiamiento del BCRA al Tesoro, también hay un reconocimiento al rol de los acuerdos de precios, que es muy valioso”

Subsidios

"Es importantísimo el trabajo de segmentación, identificar dónde se necesita el subsidio y dónde no. Uno tiene la obligación subsidiar al que lo necesita y el deber de no hacerlo con el que no lo necesita” señaló . Al respecto, recordó que el propio comunicado del FMI incluyó la palabra “gradual”. Y agregó que más importante que la baja de los subsidios “es hacerlo de forma que respete la progresividad y el derecho de quienes necesitan ser subsidiados. Es un trabajo coordinado que se viene realizando”

Por último sostuvo

“Habrán políticas estructurales, nosotros pensamos medidas facilitadoras del crecimiento, por ejemplo, hay un trabajo importante sobre la industria del conocimiento, un trabajo en la mejora de la administración tributaria, va a haber un trabajo medular para tener una estructura de subsidios progresiva, también un mejoramiento mercado de capitales”. Sin embargo, concluyó, “no vas a ver una reforma laboral, una reforma jubilatoria que afecte a la mayoría, sí políticas diseñadas para mejorar el desempeño económico y exportador argentino"