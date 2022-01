"Consistencia y si el FdT está alineado: enigmas con el FMI"

"(...) La aprobación del acuerdo no está garantizada, especialmente del lado argentino. La propuesta de presupuesto de Fernández para 2022 fue rechazada en diciembre por un nuevo Congreso. (...)

Si se aprueba el acuerdo, Argentina debe cumplir con los objetivos presupuestarios del programa y aprobar revisiones trimestrales con el personal del FMI para seguir recibiendo alivio de la deuda. Esa es una tarea difícil con las elecciones presidenciales del próximo año y una coalición gobernante dividida después de su derrota en las elecciones intermedias.

“Claramente es un paso en la dirección correcta”, dijo Edwin Gutiérrez, administrador de cartera de Aberdeen Asset Management en Londres. “Pero como con todos los acuerdos del FMI con Argentina, este está plagado de riesgos de implementación”."

Ryan Dube en The Wall Street Journal:

"(...) "Este es solo el comienzo de un largo viaje para corregir los desequilibrios macroeconómicos de Argentina, y todavía hay muchas cosas que podrían salir mal en los próximos años", dijo Nikhil Sanghani, economista para América Latina de la consultora Capital Economics, con sede en Londres, en una nota a los inversores.

Se proyecta que el crecimiento económico de Argentina se desacelere a +2,2% este año después de una expansión de +9,8% en 2021, dijo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas. La inflación alcanzó más del 50% el año pasado, ya que el gobierno aumentó la impresión de dinero para impulsar el gasto público, incapaz de acceder a los mercados financieros globales sin un acuerdo con el FMI. La pobreza ha aumentado.

(...) Pero los legisladores querrán ver un programa detallado sobre cómo el gobierno planea alcanzar los objetivos fiscales, dijo Jimena Blanco, economista de la consultora Verisk Maplecroft que realiza un seguimiento de Argentina.

Es fantástico tener un acuerdo, significa que el país evita otro incumplimiento y puede estar en camino de poner sus cuentas en orden. La pregunta es cómo vas a poner en orden esas cuentas. Esa será la demanda crucial de la oposición. Es fantástico tener un acuerdo, significa que el país evita otro incumplimiento y puede estar en camino de poner sus cuentas en orden. La pregunta es cómo vas a poner en orden esas cuentas. Esa será la demanda crucial de la oposición.

El Sr. Sanghani, de Capital Economics, dijo que habría dudas sobre si el gobierno cumplirá con su propio programa antes de las elecciones presidenciales del próximo año.

“El gobierno puede verse tentado a renegar de los planes de austeridad antes de las elecciones del próximo año”, dijo."

El concepto prevaleciente es "escepticismo".

guzman chodos.jpg 27/01/2022: El ministro de Economía, Martín Guzmán, junto al representante argentino en el FMI, Sergio Chodos, trabajan en el Palacio de Hacienda. Foto NA

López Murphy

Era inevitable volver a Ricardo López Murphy porque en aquella sesión del fallido proyecto de Presupuesto 2022 fue él quien le propuso a Máximo Kirchner que el Frente de Todos retirase el proyecto hasta concretara el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y hubiese "consistencia" entre uno y otro documento. Ahora el futuro es un proyecto nuevo, compatible con el compromiso asumido ante el organismo multilateral.

El ministro Martín Guzmán acaba de terminar su conferencia de prensa, y el diputado nacional (Republicanos Unidos), afirma que se encuentra aliviado pero que todavía no puede precisar el volumen del alivio: "Hubo gente del Frente de Todos que de verdad, no en broma, propuso romper con el FMI. Me pasé horas revisando los antecedentes del puñadito de países que lo hicieron y provocaba terror sólo leer la nómina. A veces hay dirigentes que no parecen comprender que ellos son líderes de una nación. Todo lo reducen a dirimir batallas domésticas y rechazan aceptar que son personas de referencia en una nación integrada a un sistema de países. No les importa la repercusión que tienen sus expresiones en los ciudadanos que no participan de sus guerras de guerrillas. Por ese motivo, estoy aliviado pero no le puedo decir si estoy muy aliviado o apenas un poco aliviado".

Para López Murphy, economista que conoce a los organismos financieros multilaterales por dentro -en su CV que exhibe la universidad Ucema aparece que fue "consultor del Fondo Monetario Internacional, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Banco Mundial, BID y CEPAL"-, la palabra vuelve a ser "consistencia".

Él lo explica:

Un acuerdo es mejor que un desacuerdo. Pero tampoco puede resultar cualquier acuerdo porque llevará a un incumplimiento. Por lo tanto sólo dejaríamos de hablar de 'default' hasta el próximo 'default'... El acuerdo debe tener consistencia. Esto quiere decir que no basta con enumerar las metas sino en detallar cómo se alcanzarán esos objetivos. Y ahí aparecen las dudas que devalúan mi alivio. Un acuerdo es mejor que un desacuerdo. Pero tampoco puede resultar cualquier acuerdo porque llevará a un incumplimiento. Por lo tanto sólo dejaríamos de hablar de 'default' hasta el próximo 'default'... El acuerdo debe tener consistencia. Esto quiere decir que no basta con enumerar las metas sino en detallar cómo se alcanzarán esos objetivos. Y ahí aparecen las dudas que devalúan mi alivio.

Alberto Guzman Georgieva.jpg 17/12/2021: La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, aseguró en su cuenta en Twitter que tuvo "un muy buen encuentro" de manera virtual con el presidente Alberto Fernández. Foto NA

Las dudas

De acuerdo a quien fue presidente de Relial (Red Liberal de América Latina), organización de la que hoy integra su Junta Honorífica junto a Mario Vargas Llosa, Marcela Prieto Botero y Carlos Montaner, "la emisión de deuda que realizaron el Banco Central y la Tesorería en los 2 años recientes es gigantesca. Es esencial conocer cómo abordarán ese problema. Los números apabullan porque ha sido a destajo y lo saben tanto el FMI como las autoridades argentinas. Por ahí pasa la aceptación o no del acuerdo de parte de los agentes económicos".

López Murphy reitera que le parece importante que el Presidente de la Nación actuara con "sensatez", rechazando a los promotores del viaje al infierno pero "queremos saber si ha reconocido que hay un problema monetario muy importante que requiere corrección, y su contrapartida en el gasto público".

La otra palabra que él utiliza con insistencia es "sostenibilidad": que el acuerdo con el FMI pueda sostenerse en el tiempo, que no se caiga en 1 mes o 3 meses. Esto lleva a otro tema que le preocupa.

López Murphy afirma que todavía no sabe si lo que anunciaron Alberto Fernández, Juan Manzur y Martín Guzmán es respaldado por el 100% del Frente de Todos o sólo por parte del FdT.

Quiero creer que el anuncio cuenta con el respaldo de todo el oficialismo. Estaríamos en un problema si el acuerdo sólo recibe la aprobación de parte del frente gobernante. Es una información que podrá conocerse en breve. No es lo mismo solicitar un aval a la oposición cuando participa todo el Frente de Todos que pedirlo cuando hay fisuras internas. Quiero creer que el anuncio cuenta con el respaldo de todo el oficialismo. Estaríamos en un problema si el acuerdo sólo recibe la aprobación de parte del frente gobernante. Es una información que podrá conocerse en breve. No es lo mismo solicitar un aval a la oposición cuando participa todo el Frente de Todos que pedirlo cuando hay fisuras internas.

López Murphy dice destacar esto porque, en definitiva, se trata de conocer si lo que dijeron algunos era sólo para intentar escandalizar al FMI o si es lo que realmente propician, que es muy diferente a lo que decidió Alberto Fernández y su equipo.

Esto resulta clave en términos de expectativas, previsibilidad y sostenibilidad de cualquier acuerdo con el FMI. Cuando funcionarios como Martín Guzmán insisten tanto en que es "el mejor acuerdo posible" le provoca la sospecha de que es una apelación / explicación al interior del FdT, o sea que no es una frase 'para todos y todas'.

En definitiva, lo que todos se preguntan es cuál es el nivel de compromiso de Cristina Fernández de Kirchner con lo que acuerden Alberto Fernández y Martín Guzmán con el FMI.

cfk.jpg La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en la Universidad Autónoma Nacional de Honduras. Foto NA

Roleando

López Murphy afirmó que si la Argentina logra reestructurar sus vencimientos con el FMI ('rolear' en el argot), luego debe 'rolear' su deuda interna', y podrá 'rolear' sus otros vencimientos de deuda (Club de París, etc.)

"Creo que haciendo los deberes, un acuerdo con el FMI es trasladable a los otros organismos multilaterales acreedores y hasta conseguido 'algo más', bueno 'un alguito' pero no para gastar sino para fortalecer reservas".

Él fundamentó esto en que los organismos multilaterales tienen recursos limitados y, en general, invitan a desplazar las necesidades al mercado, que le está vedado a la Argentina, y que precisamente el desafío es cómo recuperar la llave de ingreso.