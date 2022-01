Hay momentos clave en la vida de las naciones y nunca hay que meterse en crisis de las que uno no conoce la salida. A esta la podemos y la debemos evitar. Tenemos que trabajar para eso. No podemos caer en una dimensión que no conocemos y que no sabemos con exactitud sus consecuencias Hay momentos clave en la vida de las naciones y nunca hay que meterse en crisis de las que uno no conoce la salida. A esta la podemos y la debemos evitar. Tenemos que trabajar para eso. No podemos caer en una dimensión que no conocemos y que no sabemos con exactitud sus consecuencias