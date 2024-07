Facundo Manes aseguró: "Vine para trabajar en política"

"El cerebro es un producto de miles y miles de años. La existencia del cerebro humano no es de un día para el otro. Procesos como el arte, que aparecieron hace 40 mil años, el lenguaje hace 4 mil, eso es nada en toda la existencia de nuestra especie –homo sapiens sapiens-, es nada. Así que por ahora no veo, si bien el cerebro es plástico, no veo que esté atrasada la evolución del cerebro. Al contrario, es el órgano más complejo del universo".

Luego la nota giró para otro lado no muy alejada a lo anterior

RA - ¿Diría usted que las racionalizaciones son explicaciones de las decisiones emotivas?

"Exactamente. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces. Lo que hacemos es racionalizar decisiones que hemos tomado facilitadas por la emoción. Al otro día explicamos racionalmente, pero en ese momento fuimos facilitados por la emoción o la intuición. Y luego la justificación sí es muy racional. Pero no todas".

Modo manual y modo automático

En ese punto Manes explicó algo interesante

Yo siempre digo que hay, en la toma de decisión humana, hay un módulo manual y un modo automático. Como una cámara de fotos; uno puede comprar una cámara de fotos nueva y adaptar el ángulo, el zoom, tomarse el tiempo para la mejor definición, ese es el modo manual. Y decidir que yo venga a este programa fue una decisión de ustedes, mía, de Pablo Javkin que nos acercó, racionalmente. Pero las decisiones que tomamos en el día no son todas racionales. Vivimos tomando decisiones y hay un modo automático que es cuando la cámara enseguida capta ese modo automático, facilita la toma de decisiones del día a día y es un proceso automático, que no llega a la consciencia, que depende de memorias previas o emociones previas, y que se adapta al contexto.

La deriva llevó a preguntar

RA -La sobrevida de las sociedades, ¿está basada en eso? ¿Hay una teleología social que nos permite sobrevivir? Manes respondió. Bueno, el término físico de la sobrevida está basado en los avances de la medicina.

Sociedad y sobre vida

RA -Sobrevida. La vida desaparece cuando el envejecimiento gana, son más las que se mueren que las que se reponen. Pero de la sociedad digo yo. Nosotros estamos destinados a morirnos, pero la sociedad, ¿cómo hace para sobrevivir? ¿O también está destinada a morirse?

"No, yo creo que la sociedad, justamente, por la muerte de algunos sobrevive y por el cerebro sobrevive y se va reinventando y creando nuevas comunidades. Yo no creo que la sociedad esté condenada a la muerte. Lo hablo como ciudadano, como neurocientífico, porque no hay ningún dato para esto".

Creo que el cerebro es un órgano social, parte de la complejidad de nuestro cerebro es producto de la presión social que nuestro cerebro alcanzó, y no veo por qué eso se extinga. Soy optimista que la sociedad como sociedad no va a morir. Al contrario, hay menos violencia hoy en el mundo –aunque parezca mentira en Argentina y con los datos de la coyuntura-, hoy hay menos violencia que en otros momentos de la historia, hay más compromiso social, hay más conexión social que en otras etapas de la historia. Así que yo creo que la evolución de la sociedad es remarcable y soy optimista con este tema.

Raúl "Bigote" Acosta Raul Acosta, destacado periodista rosarino.

En lo personal se dio otra pregunta

RA -¿Cuántos años tiene?

45 dijo Manes

RA -Es de la generación que va a tomar el poder desde el 2015 en adelante. Pienso yo, lo mío es intuición, creo que la generación donde está Massa, Cariglino, no sé Macri, es una generación de 40 a 55, son los que van a poder tomar el poder en serio en la República Argentina. No importa en qué partido político estén, tienen un siglo XXI puesto y vienen del siglo XX armados, y se cagan en Malvinas y se cagan en 1974, no les pertenece y entonces pueden resolver mejor sin esa culpa de haber estado.

El Diputado respondió

"Yo creo que más que una generación, mi deseo es que los que tomen el poder se obsesionen con el futuro de Argentina y no con el pasado. Los argentinos gastamos mucha energía obsesionados con el pasado, que es importante, pero tenemos que obsesionarnos con el futuro porque también tenemos que pensar qué país le dejamos a hijos y nietos. No tenemos que ser tan egoístas y pensar a largo plazo, aún más allá de nuestra vida biológica. Cuando hagamos ese clic, no importa que generación nos gobierne, vamos a encaminarnos seriamente al desarrollo".

RA -Ese tipo de pensamiento que usted está desarrollando pertenece a la generación que tiene entre 40 y 55. Los otros están debiéndose cosas que no resolvieron. Es como estar enamorado de la primera novia, hay que ir a darle el beso a esa primera novia aunque ahora sea una vieja porque sino no están resueltas las cosas.

No tenemos que inventar la rueda tampoco. Porque los países que están desarrollados, que pueden dar un confort desde el Estado –el Estado es clave para distribuir la riqueza, para proteger a los más vulnerables-, esos países que están más desarrollados son los países que básicamente hicieron esto: nutrieron a todos sus habitantes –porque la nutrición infantil afecta al cerebro para siempre. Sarmiento decía: "por favor eduquemos a nuestra sociedad, aunque no fuera por generosidad, por egoísmo". Muchas veces los problemas argentinos son los problemas del siglo XIX. Los problemas actuales nuestros son los que escribían Alberdi, Sarmiento. Es una cosa de locos, el futuro de Argentina es el siglo XX.

Manes agregó

"Lamentablemente es dramático, pero nuestro futuro es el siglo XIX. Moreno, Belgrano, Sarmiento. Entonces el capital más importante de un país ahora no es recursos naturales, no es la industria inclusive, es el capital humano, el cerebro humano".

Más adelante apareció CFK

RA- ¿Le alteró el equilibrio personal el hecho público, la relación con el sitio de laburo, la señora Cristina y haber estado cerca del tratamiento de ella?

"Sin duda fue un gran honor tener la responsabilidad del equipo que detectó el problema del hematoma y que resolvió el problema. Fue, además de un gran honor, seguramente un orgullo para René Favaloro, que vio desde donde esté que médicos formados en universidades argentinas pudieron hacerse cargo en su fundación de la Primera Mandataria. Aprendí de ella, y no hablo nunca nada pero es lo único que voy a decir, que aprendí el coraje para afrontar momentos difíciles. Yo tengo una concepción de que Cristina va a ser, en poco tiempo, expresidente. Yo creo que los argentinos tenemos que aprovechar los ex".

Y en esa línea siguieron

Acosta preguntó ¿Boina blanca?

Yo creo que nací en una familia radical, con historia radical. Pero creo que hoy el radicalismo es un partido que tiene cierto respecto por las instituciones, por el pluralismo, por el consenso. Nací en una familia con el fenómeno de Alfonsín. Pero hoy creo que un partido no representa esa masa de argentinos que quieren una transformación. Yo creo que la transformación pasa por un país inclusivo, desarrollado y basado en el conocimiento.

RA -Falta envido. La política, ¿qué es? ¿Uno y cero o es gris?

"La política es quizás la actividad más compleja del ser humano y es una formidable herramienta de transformación social. Uno si quiere cambiar las cosas puede trabajar en una ONG, como maestro, como médico, como periodista, pero la política es la herramienta para transformar nuestra sociedad. Así que no debemos subestimarla, debemos considerarla una profesión muy noble, donde hay gente que da su vida personal por esto, donde hay muchos malandras también, pero tenemos que inspirarnos en el concepto de la política, en los buenos políticos y en lo mejor que tenemos, que es una comunidad".

Sobre el final de la entrevista facundo Manes dejó rebotando una expresión en vos alta

El problema de Argentina es que somos miopes del futuro, estamos permanentemente pensando en lo inmediato.

