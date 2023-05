Live Blog Post

La pelea que tiene con su ex pareja

Durante el programa de Intrusos, Marta Galiano, la ex mujer de Moli, manifestó que “yo viví violencia con él. Cuando nosotros nos juntamos, él tomaba alcohol y no sé si le afectaba o no, pero era violento”.

Además, reveló que uno de los principales motivos por los que discutían fue cuando el ex boxeador comenzó a exigirle un ADN a la hija de ambos, Marina. “Los golpes comenzaron cuando me decía que Marina no era su hija. Me vivía pegando para que yo le dijera quién era el padre de mi hija. Yo no vivía alcoholizada, sino que para estar aguantando trompadas, me tomaba un vaso de vino”.

Galiano insistió que su ex marido siempre negó ser el padre de Mariana y agregó que “cuando salga el ADN de que él es el padre, ¿cómo va a quedar él?. Yo estoy rogándole a Dios que se haga un ADN con mi hija. No por mí, porque yo sé la verdad. Pero sí por mi hija, que sufre”